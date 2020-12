Balenciaga lanza un videojuego para mostrar su nueva colección: ¿cómo y dónde jugarlo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Balenciaga es conocida por innovación. Desde que Demna Gvasalia empezó a liderar la parte creativa de la firma, Balenciaga no ha hecho más que posicionarse entre las más deseadas del momento. Tal vez no solo sea por sus diseños o calidad de las prendas, también por su esencia. Una visión desenfada y con mucha personalidad sobre el futuro.

Así lo vimos en su última colección otoño- invierno 2021 que presentó a través de un videojuego llamado ‘Afterworld: The Age of Tomorrow’. Sí, un videojuego. Balenciaga no es la primera marca en hacerlo, de hecho casas como Miu Miu y Burberry ya lanzaron los suyos. En lo que sí ha innovado la firma es en el juego en sí.

Captura de pantalla web Balenciaga

El videojuego inicia en una tienda de Balenciaga, de la que podemos salir para recorrer una ciudad atestada de gente. El camino, guiado por el juego, nos lleva a sobrepasar distintos obstáculos para llegar a una montaña. Mientras avanzamos, nos topamos con los distintos looks de la última colección de Balenciaga.

El lookbook de la colección ha seguido la misma lógica: los modelos usan poses de avatars para mostrar los diseños que llevan puesto. Todo sobre un fondo negro y bajo un diseño como los que vemos al elegir personajes en un videojuego. La colección, por supuesto, ha seguido el mismo curso: botas a la rodilla simulando ser de metal (como las de un guerrero de juego), conjuntos de estampado cargo y denim con roturas en las rodillas.

Captura de pantalla web Balenciaga

Para conocer la colección entera de Balenciaga, entra aquí. Encuentra el videojuego en este link.