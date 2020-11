El vestuario de The Crown, bajo la lupa: un museo virtual permite explorar cada detalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La última exhibición del Museo de Brooklyn está dedicada a la realeza. En "La reina y la corona", una muestra creada por Netflix y curada por el museo, ahora podrá verse toda la #ropa que aparece en The Crown. Se trata de una oportunidad única para explorar los detalles del extraordinario vestuario de la popular serie.



Mientras muchos museos permanecen aún cerrados por la pandemia de coronavirus, el formato ofrece una alternativa para quienes gustan de pasear por galerías y contemplar exhibiciones. "Todos los museos están buscando formas de tener conversaciones e interacciones artísticas con personas que aún no se han aventurado mucho", dijo a Vogue el curador principal de moda y cultura del Brooklyn Museum, Matthew Yokobosky. "También nos permite relacionarnos con una comunidad mucho más nacional e internacional", continuó.



De esta forma, el museo trabajó en crear una experiencia virtual a la medida de los objetos que mostrará. "Es un diseño extraordinario", explicó Yokobosky. "Para mí es el espacio perfecto para una exhibición virtual, y los programadores han diseñado todo de una manera que te permite navegar sin problemas", manifestó.



Finalmente, relató: Mientras diseñábamos, yo pensaba cosas como 'bueno, esto tiene que estar en una plataforma porque normalmente no se te permitiría acercarte a la prenda', pero luego te acuerdas que eso no es un problema", dice Yokobosky. "La belleza de una exhibición virtual es que puedes acercarte tanto como quieras, puedes ampliar y ver desde todos los ángulos. La tecnología se ha vuelto tan sofisticada que no hay límites", concluyó.