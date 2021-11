Taylor Swift lanzó Red (Taylor's Version) y creó un café temático para sus fans 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes 12 de noviembre la cantante estadounidese Taylor Swift publicó su album Red (Taylor's Version), una edición ampliada y mejorada de su icónico album que la catapultó como estrella pop.

En conjunto con el lanzamiento del álbum, la artista pasó por los programas de Jimmy Fallo, Seth Meyers y esta noche estrenará un corto de su versión de 10 minutos de All too Well. El sábado concluirá su gira televisiva en Saturday Night Live.

Sin embargo, eso no es todo para la cantante de Red. Este viernes en los locales de Starbucks (y luego de semanas de especulación) salió a la venta el Taylor Latte, un Caramel Latte Grande con Leche Descremada que es la favorita de Swift. La bebida está disponible también en Uruguay desde este viernes.