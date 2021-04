¿Cómo serán retratados William y Harry en la quinta temporada de The Crown?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la última temporada de The Crown, estrenada en noviembre de 2020, un príncipe William bebé aparece en un par de escenas familiares. Como la serie de Netflix que retrata la vida de la realeza británica sigue un orden cronológico, recién es ahora, a partir de la quinta entrega de la ficción, que aparecerán los hijos de Lady Di durante su infancia y adolescencia.

La duración de la serie es una cuestión en permanente revisión. En un comienzo, su creador la había pensado para seis temporadas y luego se echó para atrás: “Al principio me había imaginado a The Crown con seis temporadas, pero ahora que hemos comenzado a trabajar en las historias de la quinta temporada, me ha quedado claro que es el momento y el lugar perfecto para parar”, dijo el showrunner Peter Morgan a The Hollywood Reporter hace unos meses.

En su momento, la vicepresidente de Netflix, Cindy Holland, estuvo de acuerdo: “Apoyo totalmente la decisión creativa de Peter Morgan y estoy emocionada de ver cómo él, Imelda Staunton, el elenco y el equipo de la quinta temporada llevan esta serie histórica a un final espectacular y apropiado”.

Pero dada la cantidad de hechos para contar y su más que interesante contenido, Morgan cambió de opinión: “Cuando comenzamos a discutir los relatos de la quinta temporada quedó claro que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia, deberíamos volver al plan original y hacer seis”.

Hasta el momento, se sabe que la temporada cinco contará todo lo sucedido en la corona en la década de 1990 y terminará alrededor de 2000, cuando William tenía 18 años y su hermano, el príncipe Harry, 16.

Esto implica que más tarde, en la sexta temporada, veremos los años universitarios de los hijos de Diana Spencer, sus distintas relaciones y hasta el casamiento entre su padre Carlos y Camilla Parker Bowles. Hasta el momento, no se conoce ningún actor confirmado para esa etapa de la serie, ni tampoco para la más próxima: aún no se revelaron los nombres de los intérpretes de los príncipes en su niñez y adolescencia. Según trascendió, la nueva entrega de The Crown llegará a las pantallas recién en 2022.