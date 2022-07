Pensó que nadie lo veía por usar “un traje invisible” y lo que hizo enterneció a todos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hay nada más enternecedor que la ilusión de los niños pequeños. Con su inocencia nos regalan grandes momentos que se convertirán en recuerdos para la posteridad. Esto es lo que sucedió con un niño en España, a quien le regalaron un traje del “Hombre invisible” y el pequeño se confió tanto en el súper poder de su disfraz que comenzó a actuar como si nadie pudiera verlo.

Así lo contó José Fernando Quiroz, un usuario de TikTok, que se volvió un fenómeno en la plataforma social al compartir el tierno video de un niño vecino de su casa bailando y haciendo piruetas en la vereda. Lo más curioso de todo es que el chico pensaba que, con su traje azul de invisibilidad, nadie iba a poder descubrirlo.

El fragmento, que dura menos de doce segundos, se hizo viral y ya fue visto por millones de usuarios que, además, dejaron cientos de comentarios en la publicación: “Qué bien que no use su súper poder para hacer malas acciones” o “Sacando los pasos prohibidos jajajaj”. Algunos intentaron seguirle la corriente a la broma y simularon no ver al niño en el video: “Yo no lo veo. ¿Dónde está?”, “Técnicamente, no lo pueden ver, su rostro está tapado” o “Yo no veo nada y pues me interesa esa traje de invisibilidad para mis dos hijos”, han sido algunos de los comentarios más populares.

¿Son reales los trajes de invisibilidad?

Ni un anillo, tal como sucede en las historias de los hobbits de Tolkien, ni una capa, como la de Harry Potter funcionan en la realidad para convertirnos en invisibles, sino que son partes de ficciones donde la magia es protagonista. Sin embargo, sí que existen inventos parecidos que logran de manera ingeniosa llegar a la deseada invisibilidad.

Por ejemplo, hace un tiempo un grupo de jóvenes británicos creó un escudo invisible con un panel que oculta a cualquiera que se agache detrás de él y reproduce el paisaje, generando así la ilusión de que no hay nadie oculto.