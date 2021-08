Orlando Bloom interpreta al príncipe Harry en comedia satírica, ¿traicionó a su amigo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Orlando y Harry son vecinos en el barrio de Montecito y su relación de amistad hace creer que también amigos, por lo que es posible que el actor le haya comentado al príncipe de su nuevo proyecto.

Es que Bloom le puso la voz del duque en la nueva serie de dibujos animados de tono satírico The Prince, que presenta una imagen decadente de la familia real británica.

El trailer muestra a los miembros de la realeza, dibujados con rasgos exagerados, a través de la mirada de George, el hijo de William y Kate. Así, la caricatura se mueve entre escenas palaciegas y escolares.

Quizás a Harry no le importe demasiado la representación de los miembros de su familia, considerando su salida intempestiva de la vida real, pero eso no lo hace inmune a las burlas. En el trailer también aparecen él y Meghan inspeccionando departamentos para vivir en Los Ángeles.

“Este podría ser el palacio más pequeño en el que he estado”, dice Harry a través de Bloom. Su esposa Meghan, con la voz de Condola Rashad, le dice que es un departamento, pero todavía no lo entiende. “Sí, un palacio de departamentos, lo sé. Un montón de pequeños palacios dentro de un gran palacio”.

Respecto del papel, Bloom le dijo el año pasado a The Hollywod Reporter que estaba nervioso por asumirlo y aseguró: “Soy un niño británico que está muy orgulloso de sus raíces”. El actor también reveló que aún no había conocido al príncipe Harry cuando se unió al proyecto: “Creo que este tipo es muy agradable y que tiene un gran sentido del humor. Espero que lo mantenga con esto porque el hecho de los estemos imitando es una muestra de adoración de una manera u otra”, dijo y agregó que trata de justificarse porque “francamente, si soy honesto, no es propio de mí burlarme de nadie, pero en este caso se hace con cariño”.

En una aparición en el podcast Armchair Expert de Dax Shephard en mayo, el príncipe Harry reveló que había entablado una nueva amistad con su nuevo vecino Bloom: “Nos mantenemos en contacto debido a los paparazzi”, contó Harry.