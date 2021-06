Lavar los soutienes en el lavarropas y no dañarlos ¡es posible con estos trucos!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien es cierto que lo ideal es lavar los soutienes a mano, también lo es el hecho de que por diversas cuestiones a veces no podemos darnos el tiempo para realizar de esta manera el lavado de nuestras prendas íntimas, y para ello existe la alternativa que casi todos descalifican: la lavadora.

Aunque este aparato doméstico es bastante útil para lavar prendas que conforman nuestro outfit del día a día, la pregunta persiste, ¿puedo lavar mi ropa interior en la lavadora sin que se maltrate? Todo dependerá del tipo y de la calidad del material del que estén hechos, aunque en cualquier caso podemos tener en cuenta algunos tips para evitar su desgaste y de esta manera evitar gastar dinero en prendas íntimas constantemente.

Antes de comenzar con los consejos que te permitirán lavar tus soutienes favoritos en lavadora sin miedo a que se destruyan , la página oficial de Vicky Form, recomienda no lavar esta prenda a diario para evitar que sufra desgastes. De hecho lo ideal es hacerlo cada 5 o 6 puestas, lo cual variará según la intensidad de la actividad que realices.

Para dotar de una mayor protección a los soutienes, lo ideal es meterlos en una bolsa especial para lencería, aunque si no dispones de una protección de este tipo también puedes colocarlos en la funda de una almohada (ojo, cuida que tela que no destiña), la cual deberás cerrar perfectamente con un nudo para garantizar que estos no se salgan con el movimiento.

Consejos para secar los soutienes sin dañarlos



Aunque no todo es el lavado, debes tener en cuenta que el cuidado de la ropa interior se ve desde la forma en que la pones a secar. Mucho ojo si lo que deseas es gastar miles de pesos en lencería; ya que debes decirle adiós a la secadora y colgarlos en forma horizontal en una percha para que no pierdan su forma y escurran el agua.



Otra cosa que debes evitar es exprimirlos, ya que esto arruina su forma y elasticidad, y en menos tiempo del que imaginas tendrás que tirarlos.



Nuestro último tip tiene que ver con los soutienes que son de telas bastantes delicadas como el satín, seda y encaje y debes tener en cuenta para cuidar tu lencería. Para prendas con telas muy delicadas o colores que no pueden estar expuestos al sol, consigue una toalla y extiéndela sobre una mesa.



Luego de que hayas extendido la toalla, poné el soutien sobre esta tela y haz una leve presión con ellos sobre la toalla y luego déjalos secar allí. Ten la precaución de dejarlos bien estirados para no arruinarlos.