Lady Di: la tradición que la familia sigue para que sus nietos la tengan presente

Realeza

Julia Samuel era una de las más íntimas amigas de Diana Spencer. Hoy repite una sus tradiciones familiares con sus nietos para que siempre la tengan en su corazón

la nación / gda

Una de las mejores amigas de Lady Di se ha ocupado de continuar con una tradición familiar inaugurada por la princesa con William y Harry. A Diana le encantaba regalarles a sus hijos juguetes enormes, muy complicados de armar y estridentes en sus luces y sonidos. Le hacían gracia. Hoy, como una forma de mantener el legado, la memoria y el recuerdo activos, aquella mejor amiga visita a los hijos de William y Kate repleta de paquetes y bolsas que prometen risas y trabajo para toda la familia.



Se trata de Julia Samuel que, además de ser amiga de Diana y de ser una de las madrinas del pequeño George, es una importante psicóloga británica que ha publicado varios libros dedicados a cómo transitar el dolor y el sufrimiento. Esto también pasará es el último donde reflexiona sobre las crisis, los cambios y los nuevos comienzos.



Invitada al podcast How to fail with Elizabeth Day, Julia se animó a dar detalles sobre la relación que mantiene con los nietos de su amiga Diana: "Le hago a George lo que ella hacía con sus hijos: le regalo juguetes imposibles que son realmente ruidosos y que requieren de mucho trabajo por lo que William pasa días enteros armándolos. Eso me hace reír y hace reír a George también", reveló.



Respecto de su ahijado, Samuel dijo en el podcast que "el príncipe George es asombroso, divertido, luchador y descarado. Diana lo hubiera amado muchísimo". Sobre su amiga recordó lo tanto que le gustaba su forma de reír: "Tenía una risa fantástica, sin complejos, que iluminaba las reuniones. Y además le encantaba dar abrazos".