Huesos, cebolla y ajo: ¿qué alimentos presentan riesgos para los perros? 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los perros son parte de la familia de muchas personas y buscar lo mejor para ellos es un ítem más de la rutina. No solo que sus vacunas estén al día, sino que se alimenten de la mejor manera.

La correcta alimentación de nuestras mascotas nos garantiza que estén más saludables. Por eso es tan importante conocer cuál es el tipo de comida más adecuada.

Si bien todo depende de la raza y los hábitos generales, por lo que lo mejor es siempre consultar con un especialista, hay una serie de mitos que pueden poner en riesgo el bienestar de los perros.

Los huesos, por ejemplo, pueden presentar riesgos, aunque nos hayan hecho creer que son una gran y nutritiva recompensa. La realidad es que ese y otros alimentos pueden afectar la salud de los perros. Por eso, tomá nota para que no cometas estos errores de alimentación.

La comida casera no es la mejor para los perros

Es muy común que algunas personas opten por darle comida casera a los perros, por ejemplo, las sobras de algún guiso. Sin embargo, esto no es nada recomendable.

Como explica Carlos Gutiérrez Olvera, académico del Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, los perros son considerados animales semi omnívoros, y la comida casera no les ofrece los nutrientes necesarios para su salud y desarrollo.

“Contrario a lo que se pudiera pensar, la comida casera suele ser desbalanceada. Un ejemplo de ello es la vitamina B, la cual se pierde en su proceso de cocción y congelación”, dijo Gutiérrez y agregó que tampoco es buena idea darles carne debido a que carece de vitamina A, es baja en niveles de calcio y alta en fósforo, lo que provoca descalcificación.

“Consideramos que lo que nos hace bien a nosotros beneficia también a nuestros animales de compañía. Sin embargo, es un aspecto que podría perjudicarlos bastante”, advirtió el académico.

Foto: traducción

Alimentos que no debés darle a tu perro

Además de la comida casera, existen otros alimentos que no debés darle a tu perro:



– Chocolate: solo 85 gramos de chocolate de cocina pueden matar a un perro de tamaño mediano, advierte la compañía Purina.



– Cebolla, uvas, pasas, espinacas y remolachas, son alimentos tóxicos para los perros.



– Ajo: en grandes cantidades produce cuerpos de Heinz, causante de anemia.



– Clara de huevo crudo: contiene una antivitamina (avidina) que crea problemas de piel y pelo.



– Huesos: aunque se cree que son una gran opción, la realidad es que pequeños trozos de hueso y espinas de pescado pueden dañarles los dientes o provocar obstrucciones en la garganta o en el intestino. Por eso, nunca debés darles huesos de pollo ya que pueden astillarse al morderlos y provocar daños graves al tragarlos.

– Pescado: en especial los que no están frescos pueden provocar úlceras.



– Dieta BARF (Biologically Appropriate Raw Food, por sus siglas en inglés) que se basa en huesos con un 50% de carne y verduras, todo esto crudo. La base de esta teoría es que los perros deben seguir una dieta lo más cercana posible a la que tenían sus ancestros salvajes, los lobos. Sin embargo, dada su domesticación el perro ya se acopló a nuevos alimentos y son un poco más omnívoros en su dieta. Y el mayor riesgo de la alimentación BARF es que si no se da un manejo adecuado a los alimentos crudos se pueden presentar problemas de salmonela y amibas.

– Complementos alimenticios: un perro sano no necesita más que una alimentación balanceada si le das suplementos sin el aval de un veterinario podrías provocar malformaciones óseas y otros problemas.

– Dulces, incluidas galletas: al igual que en el caso de los humanos las calorías podrían afectar su salud.

¿Qué deben comer los perros?

Cada caso es diferente por lo que la recomendación de los especialistas es consultar a un médico veterinario que te oriente en torno a su adecuada alimentación.

Lo anterior incluye la recomendación de snacks o recompensas para reforzar conductas positivas o el vínculo entre tú y tu mascota. Los mejores son los que incluyen ingredientes naturales y aportan un beneficio nutricional, señala Purina.

Recordá que la alimentación adecuada es una de las mejores maneras de cuidar de tu mascota para que tenga una mejor calidad de vida a tu lado.