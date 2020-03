Cinco canciones de Maroon 5 para que esta noche dejes la garganta en el Centenario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si sos fan, o no tanto, te damos una guía de cinco canciones que seguramente conoces de esta banda y que te pondrán a cantar y bailar.

This Love

She Will be loved

Moves like Jagger

Sugar