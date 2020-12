Blooper: la reina Isabel sufrió un percance durante una videollamada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una visita virtual de la reina Isabel II a las oficinas de KMPG, la consultora internacional de asesoramiento legal y fiscal, demostró que hasta el castillo de Windsor puede tener problemas con la conexión a Internet y que la reina maneja la tecnología digital mejor que sus bisnietos. Sucedió durante el encuentro de la monarca con la empresa que cumple 150 años.

Mientras la reina, de 94 años, hablaba con cinco representantes de la firma que se habían unido a la videollamada desde distintos lugares de Reino Unido y comentaban lo difícil que había sido este año con la pandemia, la comunicación se cortó.

La dificultad técnica se resolvió en segundos. Cuando uno de la empleados de KMPG le dijo que no sabía si se escuchaba el audio y tampoco tenía idea de desde cuándo había dejado la conversación, la reina simplemente le respondió: "Todos desaparecieron de pronto".

Bill Michael, el presidente de la firma, habló sobre el apoyo de la empresa a las organizaciones británicas en los últimos 50 años. Como parte de la celebración, el coro de KMPG, llamado Big Four, interpretó una versión especial grabada a distancia de "We Wish You a Merry Christmas".



Antes de este evento virtual, la reina visitó en carne y hueso las oficinas de la empresa en Puddle Rock en 1976 y en Canadá Square en 2010.