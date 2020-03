Horóscopo del 23 de marzo, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Algo se termina y habrá un nuevo comienzo. Esto lo llevará a sentirse con más iniciativa que antes. No se preocupe por lo que sabe que no vale la pena.



Tauro

Finalizará una etapa y comenzará otra de forma diferente a la habitual. De a ratos se sentirá un poco, pero avance igual.



Géminis

Todo lo llevará a sentirse de una manera muy vital y eso es muy positivo. Al mismo tiempo se sentirá más sensible que lo habitual. Algo se termina.

Cáncer

No se apure haciendo lo que no tiene ganas de hacer. Para su felicidad, hoy algo se termina y debe sentirse realmente aliviado y contento.



Leo

Tiene mucho para encarar y lo más importante es tener presente que mañana se sentirá con más disciplina que hoy. Está en un día sensible.



Virgo

Todo se le hace cuesta arriba desde hace un par de días. Espere hasta el jueves para sentirse más seguro de usted mismo. Haga poco y bien hoy.

Libra

Todo lo llevará a cansarse y hacer menos tareas de las habituales. Recién el próximo domingo podrá dominar su energía. Algo decae desde hace días.



Escorpio

Se nota realmente sorprendido frente a temas que lo desbordan, pero usted sabe cómo actuar en consecuencia. Solo Cáncer y Piscis podrán ayudar hoy.



Sagitario

Todo se hace con mucha capacidad de asombro y un poco de sensibilidad. Espere a mañana si quiere empezar algo.

Capricornio

Su carisma y determinación lo cargarán con mucha energía. Se notará realmente sorprendido por su accionar.



Acuario

Tiene que terminar con algo para mañana, sólo así podrá iniciar algo que tienen en mente. No se apure hoy, espere un día más.



Piscis

Hasta hoy tiene tiempo para finalizar algo que lo irrita bastante. Escorpio le dará buenas direcciones personales y Cáncer lo animará a sentirse bien.