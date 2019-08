Tatami renueva sus módulos de lactancia con Estudio Menini Nicola para salir al exterior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un espacio exclusivo y acondicionado para que las mujeres puedan amamantar a sus hijos, realizar la extracción de leche, el almacenamiento y la conservación adecuada de la misma. Así deben ser las salas de lactancia que las empresas con más de 50 personas o más de 20 mujeres en su nómina deben tener en Uruguay, según la ley 19.530 de 2017, reglamentada hace un año. Pero no todas pueden cumplir esa norma.

Previendo esta situación, en 2016 surgió Tatami módulos pro lactancia, emprendimiento uruguayo incubado en Rabbit, que ofrece salas prearmadas con esas características para empresas que no tienen un espacio adecuado para este fin. «La idea es quitar el mínimo tiempo y espacio a las empresas. El módulo es fácil de armar, en dos horas queda pronto para usar y se entrega llave en mano, que incluye el sillón, el freezer, el mueble a medida con placard, la pileta, secamanos, papeleras y otros insumos como alcohol. Incluso empresas lo arman y desarman para trasladarlo a otras oficinas», indicó Patricia Román, cofundadora junto a Marie France Bourgeois, Carolina de León y Pelayo Soria. «Solo necesitamos un área de dos metros por dos metros, una conexión eléctrica y de agua. Y, si no hay de agua, instalamos un sistema en base a bombas y bidones que lo solucionan», agregó De León.

La empresa instaló su primer producto a fines de 2017. Desde entonces concretó la venta de 16 módulos, el alquiler de uno y realizó dos consultorías sobre cómo acondicionar espacios.

Con el negocio en crecimiento en Uruguay, los emprendedores van por el próximo paso: la exportación. Para ello, la empresa inició un proceso de rediseño de su módulo para hacerlo más «flexible», con una forma de producción escalable que permita «grandes cantidades en corto plazo».

«Recibimos pedidos desde el exterior y nos dimos cuenta de que el modelo de negocio no contemplaba salir fuera de fronteras. No tenemos conocimiento de exportación y el diseño no contempla la escalabilidad; hacer uno lleva unos tres meses. El desafío es encontrar materiales y formas para que sea más flexible, práctico para exportar», dijo Román.

Para el rediseño del prototipo recibieron un fondo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de $ 900.000 y confiaron la tarea al Estudio Menini Nicola, tanto por su vasta experiencia en diseño industrial como en exportación y su conocimiento de dónde producirlo a escala. El proceso de trabajo durará unos tres meses e involucra diagnóstico, investigación y propuesta final. El plan es que esté listo a fines de noviembre de este año.

Con el prototipo terminado, comienza la segunda etapa: la internacionalización.

«Fuimos seleccionados para el programa Pasaporte Emprendedor de la ANII, el LATU y Endeavor, que comenzó este mes, donde aprenderemos en forma práctica cómo es exportar. También nos eligieron por Uruguay XXI, para su programa ProExport, donde nos adjudican hasta US$ 10.000 para estudiar la viabilidad de mercados. Esta etapa la comenzaremos a transitar en 2020, una vez que el nuevo prototipo esté listo y contemos con datos como costos y tiempos de producción», dijo De León.

Además de costos y tiempo de producción, el estudio de mercado abarcará otros detalles, como el legal. «Tenemos que saber las reglamentaciones para ver si nuestro producto se adecua o no», indicó Román. Además, en julio recibieron el sello Marca País.

Hoy Tatami ofrece sus salas en dos formatos: venta ($ 202.500) y alquiler con opción a compra ($ 20.700 por mes). Entre sus clientes están Sancor Seguros, Ricoh, Movie, Laboratorio Icu-Vita, Ancap, UTE, Mides, MEC y UTEC.