Las "tácticas" de las marcas para ganarse al consumidor en la zafra del Mundial

Para el director de Notable, «el desafío no es estar en el Mundial, es cómo estar para que valga la pena». Su respuesta es que «la estrategia creativa y la visión de marketing terminan dando valor o no a esa presencia», de forma que resulta «tremendamente redituable» en branding, promociones y recordación o un «gasto innecesario».



De antemano, el evento ofrece un atractivo difícil de encontrar para los anunciantes: una audiencia masiva y consistente en el tiempo. Por ello, «todo el mundo salta para salir en la foto. Pero, si no sabés bien cómo saltar, mejor no te vistas porque nadie te va a ver», aconsejó.



En su opinión, no todos los avisos tienen que hablar de la Selección, sino que apelar a lo interactivo, lo lúdico y «encontrar ángulos nuevos» para contar historias, rinde frutos. Esa táctica aplicó la agencia en el trabajo que realizó junto a la AUF para celebrar el pase a Catar. Tras el triunfo sobre Perú, la cantante Francis Andreu entonó en el Centenario el «himno» Cuando juega Uruguay, de Jaime Roos.



Los «goles» en esta cancha son efímeros, señaló Stein. «¿Cuál es el desafío de la publicidad? Entrar en la categoría de lo compartible en la difícil tarea de competir con la creatividad infinita y sin reglas de las personas».