La oferta pública de Dropbox se podría concretar este año

Silicon Valley ha dado nacimiento a muchas startups altamente valoradas y enormemente publicitadas en los últimos años, incluidas Uber, Airbnb y Pinterest. Pocas de esas compañías lograron salir exitosamente al mercado bursátil. Ahora planea probar suerte Dropbox, la compañía de almacenamiento de archivos en línea que forma parte del paquete de «unicornios» (tecnológicas valoradas en US$ 1.000 millones en su proceso de levantamiento de capital en el ámbito privado).

La afamada compañía ya presentó documentos para salir a Bolsa, dijeron días atrás fuentes informadas sobre el asunto.

Si Dropbox, valorada por última vez por inversores en cerca de US$ 10.000 millones, concreta su oferta pública inicial, se convertirá en una de las empresas de tecnología de más alto perfil en los últimos tiempos que busca tener una cotización bursátil. Estaría en camino de unirse a Spotify, el gigante del streaming, en los mercados públicos, y se espera que Uber, Lyft y Airbnb hagan lo mismo en los próximos años.

La presentación de Dropbox tiene implicaciones para otros unicornios de Silicon Valley. El año pasado, varias empresas tecnológicas muy resonadas, incluida la empresa matriz de Snapchat y Blue Apron, el servicio de entrega de kits de comida, se hicieron públicas, y luego decepcionaron rápidamente a los inversores, lo que generó dudas sobre la durabilidad de estos negocios. Y los inversores de Wall Street también deben estar convencidos de que Dropbox puede seguir atrayendo clientes, incluso cuando gigantes tecnológicos como Google y Microsoft ofrecen gratis sus propios servicios de almacenamiento de datos en línea.

No obstante, el servicio creció enormemente. Dropbox dijo tener unos 500 millones de usuarios en 2016, y en enero pasado indicó que estaba en camino de recaudar US$ 1.000 millones en ventas anuales, con un flujo de caja libre positivo.

La empresa presentó confidencialmente ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y contrató a Goldman Sachs y JPMorgan Chase para suscribir la oferta, dijeron personas informadas sobre el asunto que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar en público. Dropbox planea contratar más bancos como asesores, añadieron los informantes.

La empresa apunta a comenzar a cotizar en la primavera boreal, añadió una de estas personas, aunque advirtió que el momento puede cambiar según la receptividad de los inversores que pudieron haberse «quemado con leche» en otros debuts. Representantes de Dropbox, Goldman y JPMorgan se negaron a comentar sobre el tema.

En general, 2017 fue un año relativamente sólido para las ofertas iniciales: 160 empresas recaudaron US$ 35.600 millones en EE.UU., un aumento significativo frente a 2016, según la firma de investigación Renaissance Capital. Pero banqueros y analistas dijeron que muchas de las mayores debutantes potenciales del mercado probablemente se mantendrán al margen por otro año, habiendo recaudado enormes sumas en los mercados privados.

Box ya probó salir a Bolsa y vale US$ 3.000 millones

El punto de comparación más cercano es Box, otro proveedor de almacenamiento de datos en línea de Silicon Valley que se enfoca más en grandes clientes corporativos como General Electric y Procter & Gamble. Según datos de inteligencia de mercado global de Standard & Poor’s, su capitalización de mercado es de US$ 3.000 millones. La empresa, con 57 millones de usuarios, ha perdido dinero cada año desde que salió a Bolsa hace tres.