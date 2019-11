Nuevocentro crece, busca fidelizar y un mínimo de 1,8: visitantes mensuales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un shopping más grande en metros, mix comercial y servicios es el leitmotiv detrás de la flamante ampliación de Nuevocentro. El proyecto, una inversión de unos US$ 30 millones, marca la primera etapa de expansión del centro comercial a solo seis años de su creación.

La obra añade más de 10.600 metros cuadrados (m2) nuevos a la superficie comercial del shopping, que ocuparán firmas internacionales y también locales reconocidas como H&M, Renner, Bestseller (Only, Jack & Jones, Vero Moda, Name It), Miniso, Crocs, Cartoons e Iberpark, entre otras.

La ampliación tuvo su bautismo ayer con la inauguración del local de H&M (de más de 2.100 m2), mientras que las aperturas restantes serán durante este mes básicamente, indicó el gerente general de Nuevocentro, Alex Malachowski.

Esta expansión revela una «propuesta con marcas de relevancia internacional en locales de dimensiones muy importantes; otros (negocios) se instalan en espacios de dimensiones menores pero con atractivos particulares», evaluó el gerente, que además ponderó el hecho de que algunas tiendas que debutan en un shopping (como la japonesa Miniso) eligieron instalarse en Nuevocentro.

«Es un fortalecimiento de la marca muy bueno», acotó Karina Tucuna, gerenta de Marketing del shopping. La ejecutiva repasó el proceso que se inició hace seis años con la llegada del centro comercial y que desde entonces ha tenido «un impacto muy positivo» en el público dentro de su zona de influencia (norte y noroeste de Montevideo). «El hecho de ampliarnos con estas marcas y cantidad de metros cuadrados refuerza la idea de que era algo muy necesario para esta zona y fue muy bien recibido», valoró.

Carolina Lecueder, directora de Nuevocentro, sostuvo que los diferenciales del shopping pasan por su propuesta «amplia, completa, linda y de diseño moderno». En ese marco, admitió que se volvió necesario acometer la ampliación ante la llegada de «tiendas grandes» al país luego de la apertura del complejo. «Teníamos un shopping con dos niveles del que nadie se quiere ir, entonces no había rotación y había que generar espacios nuevos para poder albergar las propuestas comerciales», explicó.

Tras la obra, los clientes «no tienen ningún motivo para irse a comprar a otro lugar que no sea Nuevocentro», coincidieron Tucuna y Lecueder. Contar con una oferta más completa alimenta las expectativas del shopping de elevar la afluencia de público. Nuevocentro recibe hoy como mínimo alrededor de 1,1 millón de visitantes al mes; la intención es que ese «piso» crezca a 1,8 millones mensuales, reveló Malachowski.

La ampliación supera los 20.000 metros cuadrados entre la superficie comercial y las plazas para estacionamiento

Apuesta de largo plazo

La expansión también está dedicada a los servicios. El área de parking tendrá más de 10.800 m2 nuevos (unas 400 plazas se agregan a las más de 800 ya existentes), lo que supone un aumento del 50% del estacionamiento. Ese esfuerzo remarca la idea de que brindar más y mejores servicios (Nuevocentro tiene locales financieros, instalaciones accesibles, una amplia plaza de comidas, cines y servicios médicos) así como experiencias potencian al centro comercial. «Los shopping se están convirtiendo en complejos de usos múltiples en donde el comercio es el ancla principal, pero claramente se unen otras propuestas», explicó Lecueder.

El momento para inaugurar la obra es estratégico, ya que ocurre en la antesala de la zafra navideña. El proyecto, de hecho, apunta a incrementar el nivel de ventas que en el acumulado del año es similar al de 2018, analizó Malachowski. Lecueder comentó que si bien «el país está con cierto estancamiento» la situación de Nuevocentro —un shopping más joven que otros en la ciudad—, «es mejor» que la del sector en general, donde se registra una caída en los últimos dos años.

La directora remarcó que los shopping son proyectos a largo plazo y por eso redobla la apuesta a futuro. «Esto no termina acá, seguramente en unos años estemos creciendo», cerró.