«Comercio y servicios es clave como generador de empleos»

Para Julio César Lestido, todavía no es tiempo de hacer un balance definitivo del año. En el primer semestre, el sector había registrado una caída de sus ventas del 5 por ciento. Lestido apunta que la reactivación de la economía se frenó respecto al segundo semestre del año pasado, aunque las perspectivas son favorables.



«Estamos saliendo de una pandemia, que a todos nos pegó muy fuerte, y nos encontramos en un proceso de adaptación a la dinámica de la actividad», afirmó el dirigente empresarial para agregar: «Las empresas se están acomodando de acuerdo a los distintos rubros, porque existen sectores de recuperación más rápida frente a otros». En ese sentido, habló del turismo, donde la actividad de los hoteles recién está retomando el impulso.



«Es evidente que el sector comercio y servicios hoy no está entre los malla oro de la economía. Una vez más, quedó demostrado que las actividades agropecuarias, la agroindustria y la construcción traccionan fuerte en la economía. Pero hay que tener en cuenta que comercio y servicios es clave como generador de empleo», dijo Lestido.



De un total de 1,7 millones de empleos en el sector privado, hay 1,1 millones que pertenece a comercio y servicios; «estamos hablando de una cifra muy importante y de alto impacto en la sociedad»,



Aseguró que este año va a cerrar con un crecimiento de la economía. «Esto es importante y es bueno», subrayó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.



En su análisis, Lestido indicó que el comercio está afectado este año por una rebaja del poder adquisitivo del salario real, por el impacto del ritmo inflacionario. «El aumento de los precios en estos últimos meses es muy coyuntural y en los próximos meses se va a registrar un leve descenso para ubicarse por debajo del 10 por ciento al finalizar el año», destacó.



Por otro lado, la diferencia cambiaria con Argentina también está afectando seriamente al comercio.



«Todos las semanas miles de uruguayos cruzan a Argentina. Sólo los días 24 y 25 de agosto 75.000 uruguayos viajaron a Argentina y otros 100.000 lo hicieron durante las vacaciones de primavera. La diferencia de precios con Argentina no sólo está impactando los departamentos de frontera, sino que también está afectando a la actividad en todo el país».



SIN MAGIA



Consultado por las perspectivas a futuro, Lestido se mostró optimista.

«Tratamos de ver el medio vaso lleno. Creemos mucho en el empresariado uruguayo, que es muy creativo y se adapta rápidamente a las condiciones que le toca vivir».



A la hora de reclamar medidas al gobierno, Lestido no tiene dudas: «Hay que partir de la base que la diferencia de precios entre Argentina y Uruguay es abismal. No hay una fórmula mágica; no existe una sola solución. Hay que trabajar en varias direcciones, que no es un fácil y presenta dificultades... Porque se apuntala un lado y se afecta otro».



El empresario sostuvo que «hay que ejercer el arte de administrar bien, que es lo que se viene haciendo aunque somos conscientes que se está ante una situación compleja».



BIENVENIDOS

​

A propósito de la apertura comercial, el acuerdo con la Unión Europea y el TLC con China, Lestido señaló que hay que avanzar en la búsqueda de oportunidades de negocios y de inversiones. «Uruguay se debe abrir a todo el mundo y negociar con todo el mundo de la mejor manera posible. Hay que buscar los mecanismos para ofrecer los productos uruguayos con las mayores ventajas competitivas», expresó Lestido para finalmente señalar:



«A todos los acuerdos que impliquen una apertura de nuestra economía le damos la bienvenida. Hay que comercializar nuestros bienes y servicios con todo el mundo: por la dimensión de nuestra economía, es muy importante que Uruguay abra sus fronteras. El abrir nuestra economía nos permite generar conocimiento, incorporar tecnología y generar intercambios tanto comerciales como culturales. La apertura comercial nos permite crecer como país y también crece nuestra sociedad».