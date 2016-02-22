Se mantiene la presión compradora de dólares

En alguna sesión parecía que iba a cambiar la tónica pero el viernes reapareció la demanda.

El mercado local continúa mostrando buenos niveles de liquidez, y junto a cierta incidencia proveniente de la región, determinaron que el tipo de cambio avanzara por séptima semana consecutiva, aunque con menor fuerza que en semanas anteriores.

De acuerdo a lo explicado por los operadores cambiarios consultados por Economía & Mercado, no se espera un cambio en la tendencia alcista del billete verde, al menos en el corto plazo, con lo que es muy probable que supere, sin mayores dificultades ya en febrero, la barrera de los $ 32, algo que no sucede desde septiembre del año 2002.

Durante la semana pasada, el dólar interbancario fondo aumentó un 0,35% en términos "punta a punta", al promediarse el viernes a $ 31,937. En dicho nivel, el tipo de cambio acumula un incremento de 3% en febrero y de 6,91% en 2016.

En tanto, el Banco República (BROU) aumentó un 0,31% la pizarra en la semana a $ 31,45 y $ 32,45, compra y venta respectivamente.

El Banco Central del Uruguay (BCU) estuvo menos activo y efectuó ventas al contado por US$ 28,6 millones y a futuro por US$ 3 millones.

Las variaciones diarias del dólar fueron más reducidas que en semanas previas, y el avance semanal fue determinado el viernes, que subió 0,32%.

Los montos operados por la Bolsa Electrónica (Bevsa) alcanzaron US$ 117,9 millones.

Bancos advierten que si situación no cambia, tendrán que desprenderse de los dólares. Foto: El país.

El Cierre