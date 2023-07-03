Llegó el último adiós a la Libor

El arduo proceso de una década para poner fin a la dependencia del sistema financiero de un punto de referencia de tasa de interés, que alguna vez sustentó billones de dólares en contratos en todo el mundo, casi ha terminado. A partir de esta semana deja de publicarse la tasa, conocida como London Interbank Offered Rate, o Libor, para abreviar.

Libor es un término colectivo para docenas de tasas, denominadas en diferentes monedas, con la intención de reflejar cuánto les cuesta a los bancos pedir prestado entre sí. Esa tasa es importante porque refleja el costo de referencia que los bancos transfieren a los clientes. Los altibajos del Libor se han reflejado en muchas hipotecas, préstamos estudiantiles, bonos corporativos y una amplia variedad de derivados financieros, desde hace más de 50 años.

En 2012, el banco británico Barclays se convirtió en el primero de muchos en ser multado por los reguladores por manipular la tasa Libor, que se compiló tomando un promedio de las tasas cotizadas por un panel relativamente pequeño de bancos cada día. Se suponía que las presentaciones reflejaban las condiciones del mercado, pero debido a que no estaban expresamente vinculadas a la negociación real, se acusó a los remitentes de engañar al sistema cotizando tasas más altas o más bajas para beneficiar transacciones específicas. Al final, se impusieron multas de aproximadamente US$ 10 mil millones en toda la industria financiera por acusaciones de manipulación de Libor, lo que condujo a esfuerzos para alejarse del punto de referencia contaminado.

Ahora, ese gigantesco esfuerzo está cruzando la línea de meta.

“Libor era una tasa omnipresente en todos los productos financieros globales; fue el punto de referencia más importante del mundo, y alejar al mercado de eso ha sido un esfuerzo verdaderamente hercúleo”, dijo Mark Cabana, jefe de estrategia de tasas de EE.UU. en Bank of America. “Todavía hay problemas, pero es notable que la tasa Libor se apague más como un gemido que como un estallido. Eso era impensable hace años”.

En los Estados Unidos, Libor está siendo reemplazada por la tasa de financiación garantizada durante la noche, o SOFR. A diferencia de Libor, SOFR representa el costo de los préstamos para una variedad más amplia de participantes del mercado y se basa en transacciones reales en los mercados de préstamos a un día.

El proceso para reemplazar la Libor comenzó en serio en 2014, con la creación del Comité de Tasas de Referencia Alternativas, un grupo de representantes de la industria y reguladores que en 2017 decidieron reemplazar la Libor con SOFR. Desde entonces, se ha llevado a cabo un gigantesco ejercicio para informar a los bancos, administradores de fondos y otros sobre la transición, animándolos a cambiar los contratos a la nueva tasa. A partir de 2022, se suponía que los nuevos acuerdos no estarían vinculados a Libor.

Pero muchos contratos escritos antes de esa fecha, e incluso algunos después, todavía citan el índice de referencia Libor, y ha habido una carrera de última hora para cumplir con la fecha límite de la pasada semana.

Aproximadamente la mitad del mercado de préstamos de US$ 1.4 billones, por ejemplo, ha cambiado a pagar intereses vinculados a SOFR, según JPMorgan Chase. La mayor parte del resto del mercado ha adoptado un lenguaje en los documentos de préstamo que tomará préstamos aún vinculados a Libor y los cambiará a SOFR la próxima semana.

“Ha sido una enorme cantidad de trabajo”, dijo Meredith Coffey, quien fue parte del esfuerzo de transición desde 2017 como codirectora de políticas en Loan Syndications and Trading Association. “Cuando empezamos a hablar con la gente en los mercados de efectivo diciéndoles que la tasa Libor cesaría, pensaron que estábamos locos”.

Una pequeña porción del mercado de préstamos, aproximadamente el 8%, o alrededor de US$ 100 mil millones, no tiene un lenguaje alternativo, según datos de la firma de investigación Covenant Review. La mayoría de esos préstamos son de prestatarios más riesgosos que han tenido problemas para refinanciar su deuda para referenciar SOFR.

Los analistas dijeron que la mayoría de estas empresas podrían aprovechar una decisión tomada este año por los reguladores británicos, que supervisan la tasa Libor, de publicar una tasa que imite la tasa Libor hasta septiembre de 2024. Esta tasa tipo zombi está diseñada para evitar cualquier interrupción del mercado después de la fecha límite.

Aun así, un pequeño número de empresas puede verse obligada a utilizar lo que se denomina la tasa preferencial, que refleja el costo para los consumidores de pedir prestado a los bancos comerciales, una tasa mucho más alta que la que los bancos se cobran entre sí. Dado que algunos prestatarios ya están cediendo ante el drástico aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal durante el año pasado, el golpe de pasar a la tasa preferencial podría tener graves consecuencias, advirtió la agencia calificadora Fitch.

“Este ha sido un cambio colosal”, dijo Tal Reback, director de la firma de inversión KKR y miembro del comité de la industria que gestiona la transición fuera de Libor. “Ha sido una reingeniería de los mercados financieros globales que vino junto con una pandemia global, inflación extrema y tasas de interés en aumento. Habrá dolores de crecimiento, pero para todos los efectos, es hora de decir: 'Descansa en paz, Libor'".