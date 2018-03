Seis Sentidos

olfato Compran por US$ 250.000 el perfume más caro del mundo

En 2014, Bulgari celebró sus primeros 130 años de vida con la creación del perfume más caro del mundo. Sin embargo, no fue sino hasta cuatro años después que esta excentricidad encontró comprador por la no menos exorbitante cantidad de 200 mil euros. No importa la divisa que se elija, para muchos será un precio exagerado por un perfume, para otros, lo mínimo que se debe pagar por una joya que, más allá de sus componentes, celebra y representa más de un siglo de estilo y buen gusto por parte de la firma italiana. Opera Prima, como ha sido denominado el preciado aroma, fue creado por la maestra perfumista Daniela Andrier, artífice también de los últimos perfumes femeninos de la marca, así como de otras varias fragancias de Prada. El perfume es una celebración de aromas mediterráneos, con notas de limón, azahar, almizcle y flores. El comprador, cuya identidad no se difundió, pagó 250.000 dólares por él.

tacto Descubren en momias los primeros tatuajes

El hallazgo de dibujos en el cuerpo de un hombre y una mujer momificados desenterrados en Gebelein, en el Alto Egipto, demuestra que la práctica de tatuarse el cuerpo era habitual en el período predinástico de Egipto, hace más de 5 mil años. El British Museum descubrió en dos momias de Gebelein los que serían los primeros tatuajes figurativos del mundo. El estudio sitúa los primeros tatuajes de África entre los años 3351 y 3017 a. de C. (con un 95,4% de probabilidad), adelantando en un milenio la fecha que se contemplaba hasta ahora. Son también las pruebas más antiguas de esta práctica en un cuerpo femenino. Los arqueólogos encontraron evidencias de tatuajes figurativos en los cuerpos momificados de un hombre y una mujer de Gebelein. Él tiene dos figuras de animales que se superponen ligeramente. La mujer, en tanto, tiene cuatro pequeños tatuajes con forma de "S", dispuestos de forma vertical sobre su hombro.

Foto: Reuters

gusto Las dietas mediterránea y vegetariana son igual de eficaces

Las dietas mediterránea y ovolactovegetariana son igual de eficaces para prevenir enfermedades cardiovasculares e ictus, según un estudio publicado en la revista especializada Circulation. A pesar de que numerosos estudios previos han demostrado lo beneficiosas que son ambas dietas para el corazón, este es el primer trabajo en el que se compararon los efectos de los dos patrones de alimentación en las mismas personas, informó la agencia EFE. "El mensaje que se deriva de nuestro estudio es que la dieta mediterránea baja en calorías reduce el riesgo cardiovascular al mismo nivel que las dietas ovolactovegetarianas bajas en calorías", explicó el autor principal de este informe, Francesco Sofi, de la Universidad de Florencia (Italia). "Esto es una buena noticia, pues la población cuenta con más de una opción para seguir una dieta cardiosaludable", añadió Sofi. El estudio incluyó a 107 participantes sanos pero con sobrepeso, de entre 18 y 75 años, que fueron asignados a seguir una u otra dieta.

instinto Londres abrirá el primer museo sobre colectivo LGBT en 2021

El primer museo que el Reino Unido dedicará a la historia y logros de la comunidad británica de LGBT+ (lesbianas, gais, bisexuales y transgénero) se inaugurará en Londres en 2021, informaron medios locales. Detrás de ese proyecto, que llevará por nombre Queer Britain está el exdirector de la publicación Gay Times Joseph Galliano, que ambiciona crear una institución que celebre el enorme impacto de la comunidad de LGBT en la sociedad. "Queer Britain será el primer museo nacional para todos, sin importar su sexualidad e identidad de género. Celebrará en su totalidad y reflejará las vidas de la gente LGBT de todas las procedencias", dijo Galliano en un comunicado. Asimismo indica que el proyecto "ayudará a completar el árbol familiar de este país".

El museo albergará "exposiciones permanentes e itinerantes, y será un instrumento esencial para que todos se sientan parte de la cultura en la que han nacido o que buscan comprender", explicaron los organizadores.

vista Adicción a las selfies sería un desorden mental

Tomarse fotos con la cámara del celular y subirlas a las redes sociales podría transformarse en un desorden mental llamado "selfitis", de acuerdo con un reciente estudio publicado por la Universidad de Nottingham Trent, ubicada en el Reino Unido, y la Escuela de Administración Thiagarajar, de India. Para este trabajo los investigadores diseñaron una escala para evaluar la gravedad del trastorno: estar al "límite" corresponde a tomarse fotos de uno mismo al menos tres veces al día, pero no publicarlas en las redes sociales. Un trastorno "agudo" se daría al hacer lo anterior, pero subir cada una de las fotos. Por último, el nivel "crónico" se daría al sufrir un impulso incontrolable de tomar selfies durante todo el día, y luego publicar más de seis de ellas. El estudio se realizó en India, ya que es el país que tiene la mayor cantidad de usuarios de Facebook y de muertes registradas por intentos de sacarse selfies en lugares peligrosos, según publicó el diario El Mercurio de Chile.

Foto: Pixabay

oído Entradas para festival se agotan solo en dos horas

El festival recientemente anunciado O Son Do Camiño, que tendrá lugar los próximos 28, 29 y 30 de junio en O Monte Do Gozo de Santiago de Compostela, batió un récord histórico en la venta de entradas de festivales en toda España. A las diez de la mañana del día del jueves se abría la venta de los abonos de esta primera edición a un precio inicial de 39 euros, oferta que apenas duraba unos pocos minutos. El interés del público de toda España ha sido masivo y ha hecho que los 20.000 abonos que se ponían a la venta se agoten en menos de dos horas.

El Festival anunciará su programación por días y pondrá las entradas para cada uno de ellos a la venta próximamente. El evento tendrá lugar en el renovado Parque Monte do Gozo y será encabezado por reconocidos artistas y bandas de música como The Killers, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Martin Garrix, Two Door Cinema Club, Franz Ferdinand o Mando Diao, informó ABC.