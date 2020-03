El Oscar de Laura Dern

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Laura Dern vio a su padre —Bruce Dern— morir en una pantalla en la película Canción de cuna para un cadáver (1964), de Robert Aldrich. Con 5 años hizo de extra en White Lightning, donde trabajaba su mamá, Diane Ladd. Cuando vio que un hombre iba con un arma a dispararle, salió corriendo de su lugar en el set y se agarró a la pierna de su madre para protegerla. Un año después Martin Scorsese necesitaba a una niña para que hiciera de extra en Alicia ya no vive aquí, de la que Diane era parte del elenco, y allí fue Laura. Tenía 7 años y estaba dentro de la película de uno de los mejores directores de la historia.

Fue en ese momento, mientras miraba cómo Scorsese improvisaba y creaba una escena con su madre y Ellen Burstyn en un baño de paredes azules, cuando Laura supo que quería ser actriz. En el verano de ese mismo año confirmó su vocación: su padre fue a filmar La trama con Alfred Hitchcock y ella lo acompañó. “Después de ver a Scorsese y a Hitchcock hacer cine, por supuesto que quise ser hacer actriz, no tenía ninguna duda”, dijo alguna vez.

Laura Dern es una de las actrices más prolíficas de Hollywood — de David Lynch a Juassic Park y Star Wars, de Bajo la misma estrella a Mujercitas y a Noah Baumbach— y todos los directores, actores y actrices que han trabajado con ella han tenido siempre palabras de amor, admiración y respeto hacia su trabajo.

“No hay nadie como ella. Tiene ese lado completamente independiente, una actriz que no le teme a nada, rebelde e indómita pero que a la vez es un producto de Hollywood, parte de esa realeza nacida y criada en la industria. Su nombre evoca el eco del antiguo Hollywood como el de muy pocos intérpretes en la actualidad. Nunca he dado por acabada una toma en la que Laura no lo haya dado todo e incluso más de lo que esperaba”, dijo David Lynch, su amigo y un gran maestro del cine.

“Laura improvisa como un virtuoso al piano. Nunca he visto algo igual, con todo el equipo aplaudiendo cuando acaba sus tomas. Es extraordinaria”, sostuvo Reese Witherspoon, con quien compartió elenco en Alma salvaje y en Big Little Lies, la extraordinaria serie de HBO. “Laura es la mejor en todo”, dijo el actor Nicolas Cage, que trabajó junto a la actriz en Corazón Salvaje.

Sin embargo, como si nada de eso fuese suficiente, como si Laura tuviese que seguir demostrando constantemente su talento, nunca la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas había reconocido su trabajo hasta este año cuando recibió por primera vez un Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su papel en Historia de un matrimonio, la fabulosa y desgarradora película de Noah Baumbach.

Cuando Laura se puso de pie para recibir su premio todos los presentes aplaudieron cálidamente. Laura estaba a punto de tener en sus manos un Oscar, el reconocimiento que le había sido negado en dos ocasiones -estuvo nominada en 1992 por Noches de rosa y en 2015 por Alma salvaje- y que tampoco habían recibido ni su madre ni su padre. Por eso, quizás, después de agradecerle a Noah, al elenco y a sus historias de amor, se lo dedicó a ellos. “Comparto esto con mis héroes, mis padres, Diane y Bruce”, dijo y otra vez el teatro Dolby se vino abajo en aplausos.

De familia

Nació en 1967 en Los Ángeles, California y creció rodeada de actores, actrices y directores, yendo a sets de filmación y a galas de premiación.



Cuando tenía 16 años conoció a David Lynch en una audición para Terciopelo azul, su cuarta película. El director no le pidió que dijera el guión. Se sentaron y charlaron de la vida, de la naturaleza y sobre meditación y sin prueba alguna le dio el personaje.



Ese fue, para Laura, el inicio de una carrera en la que hizo de todo y en la que siempre, a pesar de haber nacido de la cuna de Hollywood, se mantuvo alejada de los paparazzis. Sin embargo nadie parece quedar libre de polémicas en la industria del cine.



Después de haber hecho más de seis películas en roles protagonistas y secundarios participó interpretando a una lesbiana en el episodio la sitcom Ellen en el que la conductora Ellen DeGeneres anunció públicamente su homosexualidad. Laura, que venía de hacer cine independiente pero también Jurassic Park, una de las películas más taquilleras de la historia, dejó de recibir ofertas de trabajo durante dos años.



Después de eso y algunos otros títulos Laura detuvo su carrera como actriz para dedicarse a ser madre de sus dos hijos. Cuando volvió lo hizo sin guardarse nada. “Es increíble y bello sentirme la Laura más atrevida de mi carrera”, dijo en una entrevista con El País de Madrid tras haber recibido un Emmy por su papel en la serie Big Little Lies, un Globo de Oro y el merecido Oscar por una abogada que es maternal y villana en partes iguales.