Opinión | Nos comemos el “chuco”

Puede que los años me estén arrinconando. Puede que quizás tenga una mirada más atenta a lo que me rodea. Puede que no esté comprendiendo parte de la realidad porque mi generación no siempre ha sido la más lúcida, sufrió bastante por la brecha inconstitucional y quizás no capta lo que nos rodea. Eso sí, dejé de ideologizar pavadas y solo me remito a lo que veo.



Y lo que veo acá en mi país es preocupante. Dicen que la marginalidad ha descendido y veo gente en las calles por todos lados, individuos que se trepan a los contenedores para sacar lo que sea de ellos para comer y demasiada gente durmiendo en la calle. Veo hambre, veo fragmentación social relevante y veo una sociedad que se mira en forma torva a la llegada de la noche. Si alguien me dice que esto no es así, me miente, la oscuridad de las calles -en muchísimas partes del país- genera preocupación y ya nadie se regala.



Veo mucha “alienación”, locura o como se defina eso en términos científicos por todos lados. Lo veo en los ámbitos laborales, lo veo en las redes sociales y lo veo en la vida. No tengo idea si esto siempre fue así o si aumentó, me da la impresión que es lo segundo. La locura no puede ser un tema en el que no ingresemos o la depresión de miles de uruguayos. O se asume que allí hay un drama o seguiremos siendo líderes en suicidios en la región. Este país que se creía tan perfectito según el médico que lo condujo, resulta que acá se quita la vida una cifra espeluznante diariamente. (Además, por razones obvias, no siempre los suicidios se constatan como tales por miles de razones que el lector inteligente comprenderá.)



Veo chiquilines que beben para las “previas” y el alcohol se masificó por todos lados. (Eso sí, cajitas de cigarrillos asustadizas y porro en las farmacias.) Ellos creen que los entona y les hace pasar bien en “el viaje”, no advierten que en esos viajes se ingresa en zona de turbulencia. Y veo merca, droga pesada y criminal por todos lados. ¿O no nos detiene gente en la calle que está detonada y que sabemos que les quedan cuatro neuronas porque las otras se las quemó la droga? ¿Solo yo veo esto?



En fin, leo lo que recién escribí y me suena a viejo necio, fuera de época y quejándome ante el mundo del presente.



No es así, entiendo que la telefonía móvil, la velocidad del tiempo real, la frescura en las relaciones humanas, el derecho a la igualdad de las mujeres, la libertad sexual, la muerte de los prejuicios de la aldea, y mucha cosa que vivimos es buena. No soy un marciano como para no advertir lo bueno, pero lo malo es mucho y me tiene preocupado porque no me doy cuenta como se revierte rápidamente una situación de semejante inequidad.



Los gobiernos de izquierda, siempre afectos a la sensiblería marquetinera y al auto-buenismo (con auto-aplauso eterno) nos habían convencido que el país estaba estupendo.



Con franqueza, en estas referencias que hago, la cosa sigue mal, muy mal. (Y no miento diciendo que hay niños comiendo pasto…).



Cuando hay determinación y entereza en un equipo de gobierno los cambios vienen, pero se requiere una actitud de cruzados en aquellos que librarán esa batalla. Ojalá eso sea así en los actores que empiezan a ingresar al campo de juego, que asuman que cada día es el último día de la batalla, y que cada día entreguen lo mejor que tienen para revertir este “chuco” que nos quisieron vender como la panacea y lo máximo del humanismo social. Un relato que la evidencia empírica se encargó de desnudar todos los días y que ahora ya no importa como llegamos a este punto pero salgamos de acá de manera urgente.



Repito: no hay fórmulas mágicas, cada uno de los “remadores” deberá rendir mucho, muchísimo y solo así habrá chances de ver un Uruguay integrado, sin tanta división social y sin tanto dolor por todos lados. El resto es chamuyo berreta al que ya no hay que prestar atención.