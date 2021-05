"¡Canten putos!" en clave musical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A partir de la segunda parte del siglo pasado, y en particular en la Argentina, ha crecido en el fútbol el protagonismo de las hinchadas. Los hinchas intentan diferenciarse y demostrar que son los mejores. Han agregado color a la fiesta popular pero también enfrentamientos que llegan a la violencia o a “dejar la vida” por una camiseta. Los cantos de las hinchadas tienen esas dos condiciones: ser tan ingeniosos como violentos. Manuel Soriano, escritor y abogado argentino, hace más de una década que vive en Uruguay. En su obra destacan las novelas Rubgy (2010) y ¿Qué se sabe de Patricia Lukastic? (Premio Clarín 2015) y los libros de relatos Variaciones de Koch (2012) y Nueve formas de caer (2018). Hincha de Boca, cuando iba a la cancha jugaba con amigos a buscar los temas originales detrás de lo que cantaba la hinchada. Un día llevó a unos escritores británicos a la Bombonera. Mientras los hinchas entonaban el clásico “Dale Bo, dale dale, Bo” uno de los escritores dijo que sonaba igual a “Pop goes the world” de los canadienses Men Without Hats, banda suceso en los ochenta. A partir de ese incidente, Soriano se embarcó en la búsqueda del origen de algunos de esos cantos. Estas crónicas, publicadas tanto en Argentina como Uruguay, relatan sus búsquedas y conclusiones.

Los emails no contestados, los hallazgos y los fracasos, son contados por el autor. En varios casos el resultado es interesante. “Muchas veces fui preso y muchas veces lloré por vos…” tiene su origen en “La Reina de la Canción”, compuesta por Roque Narvaja en 1971 para su banda La Joven Guardia. Soriano descubre el parecido con una canción posterior del dúo Belle and Sebastian. ¿Casualidad o los escoceses plagiaron a Narvaja? Luego de varias consultas, el final queda abierto por falta de respuestas contundentes. El origen del “Soy Celeste” es la canción “Let the Sunshine in” de la ópera rock Hair, con música del canadiense Galt McDermot. En Youtube se encuentra un video donde una mujer le enseña a cantar esa canción a su loro, dando granos de choclo como recompensa. Soriano envía el video a los descendientes de McDermot como forma de cerrar un círculo. El origen, como fueron creadas, y los extraños caminos de esas canciones son algunos de los temas abordados con rigor, amenidad y humor por la pluma sólida de Soriano. Para hinchas interesados en el tema o lectores que quieran pasar un buen rato.

¡CANTEN PUTOS! Historia incompleta de los cantitos de cancha, de Manuel Soriano. Gourmet Musical, 2020. Buenos Aires, 103 págs.