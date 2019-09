Viernes bravo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HORIZONTALES



1) Martillar una pieza de metal hasta reducirla a chapa. 5) Hipólita, o La Mujer Maravilla. 11) Muy, mucho, bastante.13) Juntan, agrupan. 14) Tierra de labor que no tiene otro riego que la lluvia. 16) Privados de la audición. 17) Utilizarán o emplearán. 18) Unidad cegesimal de fuerza. 19) Jugador que elige cara o cruz en el sorteo de vallas. 21) Extrañar, recordar con pena algo que se ha perdido. 22) Piedras llanas, lápidas. 24) Estafas, cuentos del tío. 28) Se dice del bagual sin domar. 31) Miembro de la Cámara Alta. 32) Agarraderas, manijas. 34) Quitar la picazón con las uñas, por ejemplo. 37) Cereal que se usaba para hacer cerveza (ahora le meten arroz, trigo, sorgo, de todo). 38) Conjunto de tres cosas o seres estrecha o especialmente vinculados entre sí. 39) Paraíso terrenal. 40) Tiempo de existencia. 41) Kesman, Sonsol, un tipo de esos. 42) Provisión de víveres.



VERTICALES



1) Montón de basura acumulada (en mi esquina, por ejemplo). 2) Compañeros de ges-ta de Odín, 32 en total. 3) Amarrete, que escatima excesivamente el gasto. 4) Levantar velas o banderas en el mástil. 6) Palo de un velero. 7) Zocatas, más hábiles con la mano izquierda que con la derecha. 8) Ninfa de las aguas. 9) Uno de los gases nobles. 10) Ave palmípeda, oca. 12) Ceder gratuitamente dinero, posesiones u órganos. 15) Nácar de inferior calidad. 20) Permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente. 23) Lamentada, especialmente una persona fallecida. 25) Reina de Castilla, muy católica ella. 26) Mástil que está más a popa en el buque de tres palos. 27) Día que sigue al viernes. 28) Breve, de poca longitud o duración. 29) Mensaje o respuesta de palabra que se da o se envía a alguien. 30) Venir al mundo. 33) Lugar donde tiene su domicilio una entidad económica, literaria, deportiva, etc. 35) Parte lateral de la cabeza, a los lados de la frente, sobre la mejilla. 36) El papá de Set.



Por Leonardo Conde | [email protected]