Crucigrama dominical

Escriba las palabras definidas y lleve cada letra, por su número, al otro diagrama. Se leerá allí un pasaje de un cuento corto y las iniciales de las palabras definidas formarán el nombre y apellido del autor y el título de la obra en cuestión.



A) Embarcación costanera de tres palos, con velas latinas, que también navega a remo. B) Ofensa a la fama o al honor de alguien. C) Conjunto de la lana de una oveja que se esquila. D) Condición e inclinación natural propia de cada persona. E) Plumón de ciertas aves del norte. F) Composición que se canta con el texto litúrgico de la misa de difuntos. G) Retrato de un modelo sin ropas. H) Parte del tubo digestivo que va desde la faringe al estómago. I) En ciclismo, carrera en etapas en torno a un país, una región o una comarca. J) Adecuado y apropiado para algo. K) Contento, feliz. L) Palmitato de sodio, material de las bombas incendiarias. M) Pieles rojas de la misma tribu de Carlitos Tévez. N) Pelear, combatir. O) Presagiar, presentir, predecir. P) Degenerado que se excita causando dolor a otro. Q) Himno litúrgico solemne de acción de gracias de la Iglesia católica. R) Grande y dilatado mar que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. S) Muy lleno, o tan lleno que ya no puede contener nada más. T) Título de nobleza. U) Una de las lunas de Júpiter. V) Escocia, moldura cóncava.. W) Labrar y pulir un objeto en el torno. X) Caudillo militar. Y) Senda, camino.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR.



A) Astérix B) bufanda C) infante D) escocia E) requisa F) Carmelo G) espalda H) ultraje I) nefasta J) atrofia K) Nápoles L) Oersted M) campilán N) hortera O) estambre P) diluvio Q) escanda R) viciada S) Euclides T) reclame U) adehala V) nauyaca W) ómicron.

"No era difícil excavar; la tierra la tierra con que se había llenado despreocupadamente la tumba unas horas antes, ofrecía poca resistencia y fue rápidamente removida. Sacar la tapa de la caja resultó menos fácil”



A(mbrose) Bierce: "Una noche de verano"



Por Leonardo Conde