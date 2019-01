Crucigrama dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A) Arbusto dioico medicinal, abundante en nuestro campo. B) Negadores de los dogmas de una religión. C) Harapos, jirones rotosos de ropa. D) Especie de vid silvestre, que trepa como la hiedra. E) Espuerta de juncos o mimbre usada para llevar fruta. F) Cosa que molesta o dificulta alguna acción. G) Picadillo sazonado de carne, hierbas u otros ingredientes, con que se llenan tripas, aves, hortalizas, etc. H) Piedra pequeña con que los muchachos juegan a la payana. I) Tejadillo voladizo construido sobre un balcón para atajar el agua de lluvia. J) De marfil. K) Ninfa de los ríos y fuentes. L) Esculpido, generalmente en madera. M) RAFAEL …, escritor, poeta y académico argentino, autor de “Santos Vega”. N) Que defiende o protege. O) Fuerza de expresión o de entonación con que se quiere realzar la importancia de lo que se dice. P) Pez marino que vive adherido a las rocas. Q) Musulmán. R) Inflamación del oído. S) Tela fuerte de yute, polvo de corcho y aceite de linaza. T) Estado norteamericano. U) Natividad de Jesús. V) Levantada, derecha. W) Sitio poblado de retamas. X) Piezas de artillería que disparan granadas.



SOLUCIÓN ANTERIOR:



A) jamelgos B) dextrosa C) chistes D) anaqueles E) reciente F) repuesta G) lunfardo H) amamanta I) suicidas J) garnacha K) alcaldes L) faquires M) alcayata N) suspenso O) naborías P) espadaña Q) generala R) referato S) alcabala T) samoyedo.



“Hacía más frío afuera, en la angosta franja de césped que se extendía entre la casa y los espectrales castaños amarillos. Era también mayor la oscuridad, ahora que algunas luces estaban apagadas”.



J (ohn) D (ickson) Carr: "Las gafas negras".

Por Leonardo Conde