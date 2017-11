Los iPad podrán descargar servicio de WhatsApp

La mayoría de tablets permiten el acceso a WhatsApp ya que disponen de sistemas operativos compatibles con el servicio de mensajería. Sin embargo, los equipos de Apple, los famosos iPad, no ofrecen esta posibilidad, al menos hasta ahora.



Es que las cosas van a cambiar para los usuarios del dispositivo de la compañía de la manzana. A siete años de su lanzamiento, por fin podrán acceder al servicio de mensajería propiedad de Facebook.



Así aseguran desde el portal especializado WABetaInfo, quienes descubrieron la novedad en los códigos de programación de la última versión de WhatsApp, que aún no está habilitada para todo el público, sino solo en fase beta de prueba.



De momento no se tiene mucha información, solo se sabe que WhatsApp para iPad está siendo desarrollado. Solo se ha logrado verificar el texto de programación, por lo que su llegada es un hecho.



Definitivamente, el acceso de WhatsApp desde los iPad será una gran herramienta no solo para los usuarios, sino también para las empresas. Con la llegada de WhatsApp Business estás podrán sacarle el máximo provecho gestionando un amplio número de mensajes