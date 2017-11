Los festejos uruguayos en los 60 años de Dove

La marca de cuidado personal Dove festejó 60 años y en Uruguay su aniversario se conmemoró a lo grande. I Dove Me, un clásico anual donde se pone en foco la belleza y sus distintas expresiones, ganó masividad y desembarcó en La Tele.



El libro Memorias de piel, con el relato de Blanca Rodríguez y las imágenes de Susette Kok, recordó cómo cada cicatriz, tatuaje o huella es clave a la hora de percibir la propia belleza. Con miras a dejar atrás el temor a arriesgarse, Dove invitó a Elena Tejeira a protagonizar la campaña antitranspirantes femeninos y con el mensaje #LevantáTuConfianza, la empresaria contó su historia y animó a las mujeres a emprender.



I DOVE_ME

“Hace seis años que Dove Uruguay decidió celebrar localmente el día de la mujer, así nació este encuentro, una idea original y con espíritu 100%_uruguayo”, dijo Stephanie Estévez, Jefa de Marketing de Dove Masterbrand Uruguay.



En su concepción original, se generó una reunión para conocer historias de mujeres inspiradoras. “Terminó el primer I Dove Me y nos dimos cuenta que había llegado para quedarse, esa noche hubo una energía especial, mostramos que las mujeres podíamos estar juntas, ser aliadas, no ser competitivas y que unidas éramos mucho más”, recordó Estévez.



Con los años hubo pequeños cambios, se sumaron hombres porque “ellos también pueden ser embajadores de la belleza real”, se televisó el encuentro, pero fue en 2017 que I Dove Me cambió su formato y desembarcó en la TV. Hubo una instancia presencial para compartir las historias en un avant premiére, pero ya está decidido: en 2018 habrá formato televisivo y se emitirá en Canal 12.



Memorias de piel

Una marca de nacimiento, otra que llegó por accidente o aquella que simplemente es testigo del paso del tiempo. La piel expone y cuenta quiénes somos. De esto trata Memorias de piel.



“Este órgano vital, lleva nuestra historia a cuestas, es parte de nuestra vida y debemos cuidarla con lo mejor, por eso desde Dove, un jabón que es recomendado por especialistas, creamos este libro que une el impecable relato de Blanca Rodríguez con el arte de las fotografías de Susette Kok”, puntualizó Verónica Eichtersheimer, Jefa de Marketing Skin Care & Skin Cleansing.



Francis Andreu, Cristina Morán, Carolina García, Fernando Lobo Núñez, Giovanna Martinatto, María Flores, Juan Manuel Hernández, Josefina Tramontín, Clara Ramos, Tatiana Sandberg, Malena Raffo, Dolores Moreira, Martín Buscaglia, Victoria Césperes y Gastón Ramírez protagonizan Memorias de piel.



El libro fue un éxito en ventas: agotó su primera edición y quedan los últimos ejemplares de la segunda, además donará la recaudación de su venta a la Unidad de Dermatología Pediátrica del Hospital Pereira Rossell.



#LevantáTuConfianza

La actividad emprendedora es motor del desarrollo económico, sin embargo en Uruguay las emprendedoras son menos de la mitad que los hombres y una de las principales barreras para que inicien sus propios negocios es su confianza.



“Invitamos a Elena Tejeira, para que nos contara su historia, una empresaria de reconocida trayectoria que puede inspirar a otras mujeres”, puntualizó Juan Pablo Guerrero, Jefe de Marketing de Desodorantes & Fragancias de Unilever.



Con el hashtag #LevantáTuConfianza, la campaña invitó a romper con el temor a arriesgarse, aumentar la confianza en sí mismas y animar a las mujeres a tener sus propios emprendimientos.