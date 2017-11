Cómo elegir el router adecuado y qué revisar antes de seleccionar la mejor alternativa

La velocidad de internet inalámbrico, o WiFi, a la que accede cada usuario dentro del hogar no depende sólo de los planes que ofrecen las compañías, sino de la capacidad de los routers que entregan esta señal, es por esto que escoger el equipo adecuado es una decisión importante.



Actualmente los hogares tienen múltiples dispositivos que utilizan constantemente estas redes, desde teléfonos móviles a televisores inteligentes, pasando por tablets, laptops e incluso las consolas de videojuegos.



De ahí que son diversos los factores que se deben considerar para escoger la mejor alternativa. "Escoger un router siempre dependerá del volumen de información, la cantidad de dispositivos y de la cobertura que quiero tener", explica el director regional para el Cono Sur de D-Link, Claudio Torres.



Estos aspectos terminan repercutiendo en la calidad del servicio que se recibe en los dispositivos, tanto en velocidad de conexión como en calidad de imagen o sonido. Un router adecuado no sólo mejora la calidad de la señal WiFi que existe en el hogar, sino también entrega a los usuarios una mayor cantidad de puntos de red por cable, que puede ser útil para condiciones que requieran una señal más estable como los videojuegos en línea.



Una de las primeras cosas en que el usuario debe pensar al momento de comprar un router es la cantidad de personas y dispositivos que utilizarán la red. Si se trata de un hogar con más de cuatro conexiones constantes, es muy probable que sea hora de dejar atrás el router que entrega la compañía y pasar a uno de mayor capacidad. Entre los últimos dispositivos se encuentra la implementación de WiFi AC, capaz de entregar señales en banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz, esta última permite una mayor fluidez de datos y que actualmente los equipos de última tecnología son capaces de acceder.



Otro factor a considerar es la llegada de visitas al hogar que en muchos casos solicitan acceso a la red local para no gastar sus datos móviles. En ese caso, existen routers que entregan señales independientes de la conexión principal para así evitar la disminución de velocidad, uno de ellos es el DIR-859 AC1750 de D-Link. Si bien la seguridad es muy importante a la hora de configurar las redes inalámbricas a las que estarán conectados los dispositivos, hoy por hoy todos los equipos presentan diversas alternativas de encriptación, algunas más seguras que otras, pero todas con un buen nivel para aquello.



En este sentido, la recomendación es siempre a establecer las medidas de seguridad que acompañan a estos dispositivos como la configuración de una contraseña que cumpla con altos parámetros de complejidad -utilizar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos- y cambiarla cada cierto tiempo. Finalmente, las personas deben considerar el espacio físico en que quieren que operen las redes con alta calidad, ya que no todos los routers cuentan con la misma capacidad de alcance y mientras más barreras -como paredes o muebles- existan entre el origen de la red y el dispositivo a conectarse, más débil será.