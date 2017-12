Violencia extrema

Tomar medidas



@|Se están produciendo una serie de crímenes que son muy violentos y no podemos dejar de buscar soluciones urgentes frente a estas situaciones tan graves que vivimos en nuestro país.



No quiero hablar que siempre existieron, y que ahora por las comunicaciones más fluidas salen a la luz más rápido. Tampoco que en otros países es peor que en el Uruguay.



Considero que es irrelevante y una forma de protegerse de las críticas y evitar pensar en solucionar estos gravísimos asesinatos con violación ensañamiento y muerte de menores.



Se habla de los Derechos Humanos de Crímenes de Lesa humanidad…

Que es repudiable lo que sucedió con violaciones y tortura. Se trata de encontrar y perseguir a los culpables y aplicarles la fuerza de la ley…

Me pregunto: ¿estas muertes y violaciones de niñas no son delitos de lesa humanidad? ¿Qué son entonces, nada más que muertes que son números para estadísticas?



Hay que solucionar estos problemas. Ya no es un problema de penas, es un problema de gente enferma mental que está libre y debería estar recluida en un lugar para personas muy peligrosas y enfermas.



Si no se pone límites a estas situaciones…

Podemos concluir que nuestro país no es democrático, sino que es la ley de la selva o de la guerra, donde todo vale.