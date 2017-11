Carta abierta a Juan Pedro Damiani

@| Antes que nada, quiero reiterar mis felicitaciones por los recientes éxitos deportivos. Todos sabíamos que eran cuestión de tiempo, que con tanto trabajo y esfuerzo invertido en algún momento se iban a dar. El momento llegó y es tiempo de celebrar.



Es una fortuna para Ud. que la época de la cosecha llegara en su mandato, un acto de justicia del Universo, reconozcamos eso también.



Entiendo que los halagos alimentan el ego, y ensordecen esa voz interior que hace tiempo le grita que es tiempo de dejar la actividad pública, y Ud. necesita que alguna voz externa se lo recuerde, y para eso estoy yo.



Recuerde, distinguido Señor, que ya cumplió el mandato familiar, y que ya dejó a la institución infinitamente mejor de lo que la recibió, y tanta inversión ya comenzó a dar sus frutos. Recoja los frutos y a casa, como en la ruleta, como en el poker, es tan importante saber jugar como retirarse a tiempo.



Vendrán otros jugadores y otras apuestas, alguna alegría y muchas decepciones, pero ya no serán las suyas, que ya las experimentó todas.

La vida empieza fuera de la zona de confort, y Peñarol ya es su zona de confort, fue parte muy importante de su vida pero no es su vida, su vida está esperando para brindarle nuevas satisfacciones y alegrías.



Se lo digo por experiencia personal, es realmente muy satisfactorio verse a uno mismo desenvolverse en nuevos entornos, con nueva gente, superando nuevas dificultades, y realmente uno no extraña lo que antes temía que iba a extrañar, y no hay lugar para nostálgicas miradas hacia atrás.



Ud. ya no es el mismo Damiani que asumió como Presidente de Peñarol hace unos cuantos años ya, ni Peñarol es el mismo club, gracias a usted.

Como dijo Neruda, en Poema XX, “nosotros, los de antes, ya no somos los mismos”, es un nuevo tiempo y también será muy bueno.