Cajeros en comisarías

Contra la inseguridad



@|Asombrado por el Sr. Ministro del Interior.

Con todo el respeto que me merece el Sr. Bonomi, creo que las declaraciones de que los cajeros automáticos estén en las comisarías es totalmente desacertada, no soluciona nada.



El problema no es detener los asaltos a las estaciones de servicio, a los cajeros automáticos, a los Abitab.



Los chorros van a seguir robando hasta que estén presos, eso es lo que hay que hacer, identificar y encarcelar a los ladrones.



No puede ir por la vida restringiendo los servicios, porque de ser así las comisarías van a despachar combustible, vender lo que venden las grandes superficies, gestionar los pagos de las redes de cobranza, pagarle a los taxis, en fin... Lo que se tienen que hacer es trabajar y encarcelar a los ladrones, que repito, no van a parar de robar, si no roban las redes de cobranza roban los cajeros, ó los supermercados ó las estaciones de servicio, y si ponen un cajero en las comisarías, ¡van a robar las comisarías! De última, si no queda ninguna empresa para robar, ¿a quién van a robar?... A mi, al lector, al primo del lector, a su hija, los van a lastimar por 100 pesos, y no van a poner a vivir a las personas en la comisaría, en la comisaría tienen que estar los chorros.