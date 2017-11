Macri anunció una reforma tributaria y de la seguridad social

El Gobierno de Argentina presentará el martes o el miércoles su proyecto de reforma tributaria, dijo el lunes el presidente Mauricio Macri sin dar más detalles sobre la iniciativa, que busca bajar los costos de las empresas para atraer inversiones que impulsen la economía. "Necesitamos menos impuestos y todo esto lo debemos lograr con equilibrio fiscal", resaltó.



En un discurso ante empresarios, sindicalistas, legisladores y gobernadores de muchas de las provincias del país, el mandatario de centroderecha también dijo que presentará esta semana una serie de propuestas que apuntarán a reducir costos laborales para alentar el empleo registrado.



"Si queremos salir de la pobreza, tenemos que crear más trabajo. (...) Para eso, en los próximos días vamos a presentar algunas iniciativas que venimos conversando con los representantes del trabajo, orientadas a la formalización del trabajo no declarado, a mejorar la capacitación", explicó Macri.



Los empresarios reclaman una rebaja en la presión tributaria del país austral, que ronda el 33 por ciento, y cambios en las reglas laborales que elevan los costos de producir localmente y les quitan competitividad a sus productos frente a los importados.



Además, con las reformas el Gobierno busca bajar la evasión impositiva, un problema muy extensivo en Argentina, y ampliar la base de contribuyentes para mejorar las cuentas públicas.



En su discurso, Macri dijo que impulsará una ley de reforma en el sistema de jubilaciones y pensiones y que enviará al Congreso varias propuestas para que rijan durante la transición.



"Nuestro sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable," agregó.



En una conferencia posterior, el jefe del gabinete de ministros, Marcos Peña, explicó que el Gobierno buscará que los pagos jubilatorios se ajusten por la tasa de inflación en lugar de hacerlo en base a una fórmula predeterminada, y que los montos se actualicen de manera trimestral, y no semestral.