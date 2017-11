SAQ contra ASSE por reforma laboral

Desde el SAQ se denuncia que el gobierno actúa de forma autoritaria con la complicidad del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y cuestiona que las autoridades hayan destinado rubro cero para la salud en la última Rendición de Cuentas.

Para los anestésicos, se insiste en confundir a la población difundiendo cifras de supuestos sueldos que hoy no puede afrontar, cambiando el eje del debate e intentando enfrentar a los médicos. "El responsable de que los uruguayos reciban la misma calidad de atención en el sector público como en el privado es el gobierno. No colabora que se le brinde a la población información incorrecta, con mala intención. Si fuera cierto lo que dice el gerente general de ASSE, Richard Millán, ASSE no tendría el problema de la falta de especialistas que hoy tiene, indicó el presidente del SAQ, Neder Beyhaut.

Los anestesistas y cirujanos están en contra de la reforma del sistema laboral impulsada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el directorio de ASSE.