Novick: "Quien se postule deberá querer hacer un bien por la sociedad"

El líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, anunció ayer a través de sus cuentas en redes sociales que elegiría candidatos a las intendencias a través de consultoras, haciendo un llamado a los ciudadanos interesados en postularse, una propuesta que fue impulsada en Francia por el actual presidente, Emmanuel Macron de cara a las elecciones legislativas.



Esta mañana, Novick dijo al programa Informativo Sarandí que "en Uruguay, hasta ahora, los 19 candidatos a intendentes se eligen por compromiso político o a dedo" y que decidió "contratar a tres reconocidas consultoras que van a organizar la trayectoria de todo uruguayo que quiera mejorar la vida en su departamento".



Adelantó que "la persona (que se postule), entre las cualidades que tiene que tener está el querer hacer un bien por la sociedad. Gestionando bien se puede hacer más trabajo, más obras, gestionar mejor los impuestos" y expresó que "los candidatos tiene que saber formar buenos equipos".



Consideró que la propuesta es "una buena oportunidad para que se integre a la política el que no quiera hacer el tradicional camino" y que "también se pueden presentar políticos, si tienen capacidad de gestionar". Señaló que "nosotros no le vamos a preguntar a quién vota" a los postulantes.

No creemos en compromisos políticos para elegir a nuestros gobernantes. ¡Postulate para intendente en https://t.co/Ys0txqa4vB! pic.twitter.com/74e6WqUsFN — Edgardo Novick (@EdgardoNovick) 25 de octubre de 2017

Sobre el crecimiento del partido, Novick dijo que tiene "mucha confianza", ya que "se nos va a arrimando cada vez más gente". "40 días antes de las elecciones departamentales, a Novick le daban 5% y Novick sacó 24%. Es la misma encuestadora que hoy nos da 4%", manifestó, y argumentó que estas situaciones se dan porque "nosotros vamos mucho a los asentamientos" y "las encuestadoras no van a los asentamientos, hacen consultas por teléfono".



Sobre la selección de las personas que se afilian a su sector, el empresario dijo que "el Partido de la Gente es de brazos abiertos. No vamos a buscar a nadie pero todo el que crea en esta forma de hacer política, en no darle importancia a la ideología, en no estar con la izquierda ni con la derecha, es bienvenido".



Vázquez y Giuliani

Novick dijo que los políticos de los partidos tradicionales no lo toman en serio. Sin embargo, destacó el gesto del presidente Tabaré Vázquez al incluirlo en la mesa de discusión para mejorar la seguridad pública: "Lo que hizo fue un ejemplo en el mundo. Juntarnos a los líderes políticos alrededor de una mesa para preguntarnos cómo mejorar un tema como la seguridad es bueno. Yo lo felicité y le pregunté por qué no hace lo mismo con el tema de la educación. Que gane quien gane la próxima elección sigamos ese camino".



Sobre la situación de la seguridad, dijo que se llegó a un acuerdo con Rudolph Giuliani, el exalcalde conservador de Nueva York y actual asesor en ciberseguridad del gobierno encabezado por Donald Trump.



"¿Quién puede ayudarnos en la seguridad? Giuliani es el tipo. Giuliani y su equipo van a venir a colaborar con el Partido de la Gente. Él nos quiere ayudar, va a firmar un acuerdo para ayudar al país. Yo lo pongo a disposición del país", afirmó.



Sobre su programa de gobierno, Novick señaló al programa de Radio Sarandí que se presentará "sobre la elección (de 2019) porque en dos años cambia todo. Estamos trabajando con 24 tipos que van a hacer ese programa. La mayoría son técnicos que nunca trabajaron en política".

Ancap, UPM y los impuestos

"La cúpula sindical le dio concesiones a UPM que a nosotros no. La gente se está quedando sin trabajo, están cerrando industrias y el gobierno no hace nada. ¿Por qué? Porque aumentan los impuestos, el IRPF no se aguanta más", se quejó el empresario.



En este sentido, reflexionó que "si uno cada vez cobra más impuestos, los pequeños comerciantes se van a fundir indefectiblemente, el país no va a ser competitivo y no va a venir nadie a invertir.



Para solucionar esto, propuso "hacer acuerdos con todos los países del mundo. No importa si son de izquierda o de derecha, China, Japón o Estados Unidos, tenemos que trabajar por los uruguayos".



Consultado sobre si puede manejar un país como una empresa, señaló que "para poder hacer cosas con la educación o la salud hay que terminar con el despilfarro" y también "achicar el Estado".



Señaló que "ahora hay 300.000 empleados públicos. No queremos sacar a nadie, pero con los que se jubilan, hay 5% menos en un año, no hay que contratar a nadie".



Sobre la situación de Ancap, dijo que "muchas de las inversiones (que hizo la empresa) fueron idea de (Daniel) Martínez, ahí empezó todo y después lo remató (Raúl) Sendic".



Consultado sobre por qué le dio los votos en la Junta Departamental al intendente para que se apruebe el Fondo Capital, dijo que piensa "en la gente" y si tiene "que dar los votos, se los doy, se los di para que arregle Belloni, avenida Italia. Ahora, hace dos años que firmamos el acuerdo y todavía no hay nada, hay que poner otro ritmo".



En este sentido, criticó la burocracia estatal y afirmó que "la mayoría del FA es gente muy incapaz que no está acostumbrada. Terminemos con la burocracia, el mundo va a muy rápido y a nosotros no nos va a esperar".