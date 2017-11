Novick elige candidatos mediante consultoras

El Partido de la Gente anunció una original idea: utilizará firmas consultoras especializadas en Recursos Humanos para la selección de sus candidatos a intendente para las elecciones departamentales de 2020, cuando se renovará las administraciones comunales y los integrantes de cada Junta Departamental.

El líder del partido, Edgardo Novick, hizo hincapié al anunciar este proyecto que el partido está "demostrando con hechos y no con palabras su propuesta de una nueva forma de hacer política".

"Creemos que los desafíos que se vienen en el mundo no se solucionan con la manera tradicional de hacer política. Para nosotros una nueva forma de hacer política significa poner a las personas más capaces en los lugares más importantes, sean del partido que sean. Por eso, nuestros candidatos a intendente también se van a elegir de una manera diferente", afirmó.

"En Uruguay hay 19 departamentos, que tienen 19 realidades diferentes. Hasta ahora, todos los candidatos se decidían por compromisos políticos o elegidos a dedo. Y así, es fácil equivocarse", reflexionó Novick.

El conductor del Partido de la Gente explicó que se está haciendo "un gran esfuerzo" para contratar a tres reconocidas consultoras, Advice, EnTrust y Beatriz Martínez y Asociados, para analizar "la trayectoria de cualquier uruguayo que tenga interés en mejorar la vida de las personas de su departamento".

Para eso, el Partido de la Gente puso a disposición la página www.intendentedelagente.com para quienes tengan interés en postularse. "Queremos que estén los mejores trabajadores, públicos o privados, no nos importa a quién hayan votado", dijo Novick.

El plan del partido establece que los interesados deberán reunir ciertas características. Además de las condiciones legales exigidas, se les pedirá estudios secundarios completos y se valorará si tienen nivel universitario.

Deberán probar experiencia laboral, de al menos cinco años, en posiciones que impliquen gestión de organizaciones, tanto públicas como privadas. Tendrán que acreditar dotes de liderazgo y conocimiento del departamento al que se quiere representar.

Junto al habitual pedido de referencias laborales, el llamado aclara que "se relevarán las expectativas salariales" de los candidatos analizados.

Novick destacó además que de esta forma se podrán "bajar los impuestos, generar más trabajo, hacer nuevas obras y ayudar a la gente que lo necesita" y destacó que esta es una oportunidad para las mujeres. "Creemos que es una excelente oportunidad para acercar a las mujeres a la política. Esperamos que muchas mujeres se postulen y que tengamos muchas candidatas a intendente", finalizó.

Perfiles.

Novick hizo el anuncio junto al economista Javier de Haedo, coordinador de los equipos técnicos del Partido de la Gente y exsubsecretario de Economía y junto a las tres consultoras especializadas en reclutamiento y selección de recursos humanos.

De Haedo fue quien explicó los aspectos técnicos del proceso de selección de los candidatos a intendente. "El fin de este procedimiento consiste en aportar objetividad, transparencia y profesionalismo en la elección de los representantes del partido en cada gobierno departamental", explicó.

"La participación de las firmas consultoras culminará con la presentación ante las autoridades del partido de los nombres preseleccionados para cada departamento, entre los cuales el partido seleccionará a sus candidatos", finalizó de Haedo.

Un año.

El Partido de la Gente está a punto de cumplir un año de existencia, aunque ya tiene una representación en el Parlamento. Tiene a Daniel Bianchi ocupando una banca en el Senado, que perdió el Partido Colorado, mientras que en la Cámara de Representantes cuenta con dos escaños: el del exdiputado colorado Guillermo Facello, y el del exlegislador nacionalista por Canelones Daniel Peña. El empresario podría ser candidato a la presidencia de la República en 2019 de la mano del nuevo partido.

Sus legisladores han presentado varios proyectos de ley que están a estudio. Ninguno de ellos ha sido aprobado hasta el momento.

Cuando registró su partido ante la Corte Electoral, Novick fue abordado por los periodistas. Respecto a la representación parlamentaria con la que cuenta el partido antes de registrarse, el empresario opinó que "aparte de que es un orgullo tener senadores y diputados, el orgullo es que nos representa la gente, eso es lo que el Uruguay quiere".

También en aquel momento hablaba de integrar a los mejores aunque no fueran políticos.

"Debemos convocar a los mejores hombres y por supuesto a las mejores mujeres, aunque no sean políticos. No me importa a quién votaron, este es un partido de todos, respetamos la camiseta de todos", dijo e invitó a "dejarse la camiseta" y "ponerse arriba la de Uruguay".

Al fundar su propio partido, Novick culminó un largo camino desde que irrumpiera en la política activa a fines de 2014, siendo luego candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación.

En mayo de 2015 fue el segundo candidato más votado, luego del frenteamplista Daniel Martínez y obtuvo unos 220.000 sufragios. Actualmente algunas encuestas señalan al empresario con una intención de voto igual o superior a la del Partido Colorado. Novick fue allegado del expresidente Jorge Batlle.