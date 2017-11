Hasta mediados de noviembre no habrá marihuana en las farmacias

Como informara El País en su edición de este jueves, hace más de dos semanas que las diez farmacias habilitadas para la venta de marihuana recreativa no reciben reposición del producto.



La falta de stock se debió a "demoras en la producción de las empresas" cultivadoras y un nuevo "registro del perfil químico" de la mercadería, explicó Diego Olivera, secretario de la Junta Nacional de Drogas.



Según el jerarca, en noviembre ya se retomará la entrega y, además, comenzarán a circular las dos variedades que cultiva la empresa Symbiosis que hasta el momento no pudo introducirse al mercado.



Los sobres serán verdes, para completar los colores del logo del Ircca, y en lugar de dar una cifra exacta de cannabinoides se hablará de rangos: del 2% al 9% de THC.



Este cambio es para evitar la confusión de los usuarios, porque al tratarse de un vegetal, la concentración del componente psicoactivo no es homogénea en todo el cogollo. Las variedades de ICC (las dos que ya circulaban) y de Symbiosis tienen que ver con el proceso de producción y el cuidado; es que las semillas son las mismas. Como hasta ahora, el usuario puede elegir qué producto quiere.



Comunicado completo.

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) informa que la distribución de cannabis en las farmacias se verá transitoriamente suspendida hasta mediados del mes de noviembre.



Esto se debe a la esperable variabilidad en el perfil químico de estos cultivos, que para garantizar las condiciones del producto final, obliga a pruebas de laboratorio adicionales y modificación de los registros ante el Ministerio de Salud Pública (MSP), condiciones que son necesarias para su dispensación.



A su vez, en esa oportunidad, se sumará a la distribución la segunda empresa licenciataria, que iniciará su actividad con la presentación de dos variedades identificadas como “ALFA II M” (híbrido con predominancia índica) y “BETA II M” (híbrido con predominancia sativa).



Para los cuatro productos que se estarán distribuyendo, los envases modificarán su información respecto a las características químicas de las flores que contienen. En concreto, quedará especificado que el contenido de THC (tetrahidrocannabinol, principal componente psicoactivo de la planta) será menor o igual al 9% y el de CBD (cannabinol, que entre otras propiedades, modera los efectos del THC) será mayor o igual al 3%.



Esta modificación no significa una alteración en las variedades que se producen, sino que su expresión se llevará a rangos de valores posibles. Desde el punto de vista cualitativo, las variedades siguen presentando un índice de psicoactividad medio/medio-bajo y una alta concentración de CBD.



La presentación de los cuatro productos continuará siendo en envases que contienen 5 gramos de flores secas de cannabis psicoactivo de uso no médico y, de la misma forma, el precio al público seguirá siendo de $187,04 por paquete.



Estas acciones combinadas permiten garantizar una alta seguridad en las condiciones del producto, asegurar la calidad de la información con la que cuentan los usuarios y, a la vez, establecer condiciones para una provisión continua de producto a las farmacias adheridas a la red de dispensación.