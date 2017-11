Cuando el espacio público se concede al mejor postor

La polémica desatada por la pérdida de la fiesta Corona Sunset Festival en Punta del Este puso en la agenda la discusión acerca de la forma en que se gestionan por parte de los diferentes organismos del Estado uruguayo los espacios públicos, y cómo estos pueden quedar afectados por el acceso de maquinaria pesada y el armado e instalación de enormes estructuras.

Para el director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Luis Borsari, los argumentos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente para multar a la empresa mexicana que organizó Corona Sunset "no tienen gollete", ni se comparan con su inacción ante otro evento costero de fines de agosto, pero llevado a cabo en Montevideo, en la zona del faro de Punta Carretas, cuando una enorme superficie verde fue cubierta con hormigón, para instalar la carpa de la compañía Cirque du Soleil.

La noticia de la retirada de Corona Sunset, publicada el pasado domingo en El País, causó un gran impacto en la edición de la Feria de Turismo de Buenos Aires, el principal evento de su tipo en América del Sur.

La ministra de Turismo de Uruguay, Liliam Kechichian, lamentó la cancelación para este año de la tradicional fiesta y agregó que debe considerarse lo acontecido para aprender y tener en cuenta "que cuando se utiliza la faja costera, existen cosas que no se pueden hacer sin la Dirección Nacional de Medio Ambiente".

Además del millón de dólares que dejaba la fiesta a la gente de Maldonado, jerarcas de la Intendencia fernandina manifestaron que se perderá mucho más al no existir para esta temporada estival la difusión de Punta del Este que realizaba Corona Sunset en la región, para anunciar y emitir la fiesta.

De Punta a Punta.

El director Luis Borsari dijo en Buenos Aires que a los organizadores de esa fiesta ya no les interesa retornar después de la multa de 1.685.934 pesos que se les aplicó por aparentes daños ocasionados en la faja costera después del evento del pasado 6 de enero de este año. En relación al montaje autorizado de la clásica y gigantesca carpa del Cirque du Soleil en Punta Carretas, sostuvo que eso supuso "una vergüenza".

Por entonces no hubo sanciones de la Dinama porque la IMM había dado la autorización, criticó el jerarca. "Si este no es un tema político, ¿quién me puede explicar cómo es que funciona para un lado de una manera y para otro de otra manera?", se preguntó Borsari.

Para levantar esa carpa de 8 toneladas había sido necesario trasplantar 4 árboles y pavimentar 12.000 metros cuadrados. A fin de asegurar la tensión de los cables, en 4 mástiles de 24 metros de altura, se reforzó el agarre al suelo con 4 metros de concreto. La cúpula quedó así lista para sujetar hasta 15 toneladas. Por esa intervención en el espacio público costero, la compañía Cirque du Soleil se vio beneficiada con la reducción de un 50% del tributo municipal que fija Espectáculos Públicos, en la medida que la infraestructura e instalaciones anexas se alineaban con los proyectos comunales para recuperar y recalificar ese sector de Punta Brava.

Eso respondió Patricia Roland, arquitecta de Espacios Públicos y Edificaciones del departamento de Desarrollo Urbano de la IMM, a un pedido de información del edil nacionalista Javier Barrios Bove, realizado a principios de octubre.

En el texto se agrega que "el espacio se destinará a fines deportivos y recreativos, así como para la realización de eventos y espectáculos". En un pedido de informes anterior del edil Barrios, la IMM le contestó que "las obras que realizó el emprendimiento permanecerán en el espacio público, por lo cual esta es una oportunidad para la ciudad de contar con infraestructura financiada por un privado y que permanece para el usufructo público".