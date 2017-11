Cuestionan "pérdida de autonomía" de la ANEP

Para ello citó que en su caso, como directora, depende de la confianza que deposita en ella "el presidente de la República", Tabaré Vázquez. Esta frase, dicha al pasar, enojó a los defensores de la autonomía de la ANEP y advierten que, de ser así, es "ilegal".

Sucedió la semana pasada, en Piriápolis. Durante dos días se celebró en el Argentino Hotel la junta de inspectores. El miércoles tomó la palabra Puente y expresó lo que, confirmó a El País, es una postura de "todo el Consejo": la necesidad de recordar que los cargos interinos no son eternos y que caen cada año. "Queríamos dejar en claro que así es la vida y que hay quienes no estarán en sus puestos para 2018: por un tema de evaluaciones y no por un recorte presupuestal", explicó Puente.

Según el consejero en representación de los docentes ante el Codicen, Robert Silva, "es un comentario infeliz porque el dato está en el estatuto del funcionario docente, y recordarlo en la máxima reunión de cargos técnicos es una forma de intimidar, amedrentar y de ir contra quienes tienen una grandísima trayectoria en la educación".

Pero no fue solo la advertencia la que preocupó a algunos de los presentes, según comentó una fuente vinculada al área, sino la comparación con el cargo político de la directora y su dependencia de Vázquez.

Lo que para Puente fue un comentario "vago", para la consejera de Secundaria Isabel Jaureguy da cuenta "de la pérdida de autonomía de la ANEP y su desregulación". Al respecto, Silva agregó que "implica un desconocimiento de las potestades legales del Codicen, que es el órgano que decide la continuidad o no del director de un desconcentrado". La mayoría de los inspectores son interinos porque, en el caso de aquellos que inspeccionan asignaturas, no se realizan concursos hace más de 10 años.