Chile, nuevo destino de compras que seduce billeteras uruguayas

Un grupo de extranjeros pasean por un shopping con valijas. Entran a una tienda, hacen varias compras, las guardan dentro de maletas y salen a elegir la próxima compra. La escena se repite por cientos, si no por miles, y se ha vuelto parte del paisaje en muchos de los shopping, tiendas por conveniencia y zonas de outlets en Santiago de Chile.

Mayor conectividad con la capital trasandina, cercanía y precios que pueden ser entre un 30% y 40% más bajos que en Uruguay, hicieron que poco a poco los uruguayos volvieran a mirar con interés ese destino regional.

La ola la iniciaron los argentinos hace poco más de dos años, cuando empezaron a cruzar la cordillera en busca de ofertas y precios más bajos en múltiples artículos. Pero las agencias de viajes notan esa onda expansiva en Uruguay. Alejandra Martínez, gerente de marketing de la compañía Jorge Martínez, indicó que a fines de 2016 comenzó a percibirse un aumento de la demanda por este destino, aunque ya hace dos años que su empresa ofrece el paquete «Chile de compras» (por US$ 599), que incluye pasajes aéreos, tres noches de alojamiento con desayuno, traslados al hotel y a la zona de outlets y city tour. «Chile siempre gustó, pero con esto volvimos a ponerlo en agenda. Se están realizando muchos viajes, principalmente fines de semana o feriados. Este año por primera vez Santiago no tuvo temporadas altas ni bajas, fue un destino pedido todo el año y las ventas se incrementaron un 15% con respecto a igual período de 2016», graficó.

En Planet Travel aprecian el mismo fenómeno. «Ofrecemos paquetes hace años, pero recién el año pasado se incrementó el interés, a tal punto que en 2017 no detectamos temporadas altas y bajas, sino que Chile se tornó un destino de todo el año», dijo Carolina Varela, gerente de ventas regional de la agencia. La empresa ofrece dos paquetes: «Santiago de liquidación» (US$ 245 en base doble, sin pasaje aéreo) que incluye tres noches de hotel, traslados a hotel y tour de cuatro horas a outlets; y «Santiago de compras» (US$ 230 en base doble, sin pasajes aéreos) que además de las dos noches de hotel y el tour a los outlets suma un city tour por la ciudad.

Y no son los únicos. En Hiperviajes la demanda aumentó un 70% con respecto a 2016, sobre todo en feriados uruguayos, vacaciones de julio y de septiembre, aseguró su gerente de producto, Rodrigo Rosales. La agencia ofrece paquetes de tres o cuatro noches de hotel y traslados. «Quienes viajan compran principalmente ropa y tecnología, que están cerca de un 40% menos que en Montevideo», aseguró.

Rosales amplió que una mayor conectividad y una baja de tarifas aéreas es lo que ha impulsado este fenómeno, que se espera que crezca en 2018. De hecho, la llegada de la low cost Sky Airline con una ruta Montevideo-Santiago en septiembre de 2016 ayudó en este sentido.

Para Favio Lambrechts, gerente comercial de Abtour, «Santiago se había muerto como destino de turismo, pero ahora crece porque lo usan además para compras». Abtour se sumó al boom este año y en julio lanzó su paquete «Santiago de compras», que por US$ 456 ofrece pasaje aéreo, tres noches de hotel con desayuno, visita al outlet de Buenaventura y opción de ir al shopping Parque Arauco. Los buenos números llevaron a que la agencia esté preparando un vuelo charter a Santiago de Chile para Semana Santa del próximo año, adelantó.

Turishopping

Operadores turísticos coinciden en que este año marca el repunte de Chile como destino para uruguayos. Y los datos del Ministerio de Turismo lo confirman. Si bien en los primeros dos trimestres de 2017 disminuyó el número de uruguayos que viajaron al país trasandino en comparación con el mismo período de 2016, la tendencia se revirtió entre julio y septiembre. En ese lapso viajaron un 11,7% más personas con respecto a igual período de 2016. También se incrementó el gasto de los uruguayos, que dejaron casi US$ 10 millones en Chile, un 13,7% más que igual período de 2016. Y eso a pesar de que el peso uruguayo se depreció un 6,85% desde el 30 de junio de este año al presente.

Este incremento a partir de julio coincide con una de las dos grandes liquidaciones del año en Chile (la otra es en enero), comentó Rosales.

El mayor peso de las compras se reflejó en el total de gastos en el período enero-setiembre. Los casi 27.000 uruguayos que viajaron se quedaron en promedio unos ocho días y gastaron unos US$ 21 millones, que representa unos US$ 790 por persona (un crecimiento interanual de 14,9%) y unos US$ 99,3 por día (18,9% más que el año anterior).

En Planet Travel se definió a los viajeros como «público general» en su mayoría, sobre todo aquellos que antes se escapaban unos días a Buenos Aires a comprar y disfrutar actividades culturales, explicó Varela.

La capital chilena tiene marcas de indumentaria de renombre internacional como H&M, Mango, Banana Republic y Americanino. Por eso, otro perfil de viajeros es quienes van asiduamente a Miami de shopping, pero no tienen tiempo y cambian ese destino por Chile debido a la cercanía (el vuelo dura algo más de dos horas), dijo Martínez. «Es como un Miami más cercano. Encontrás marcas americanas muy imporantes que ni siguiera están en Argentina».

Lambrechts coincidió: «Por experiencia personal, los precios están entre un 30% y 40% más baratos que Uruguay; compré un iPad casi al precio de Miami, solo US$ 10 más caro», graficó.

Pero no todo es compras. A la opción de city tour que ofrecen Planet Travel y Jorge Martínez, se suma Jetmar, con paquetes que van desde una escapada de fin de semana a paseos por ciudades cercanas o visitas a bodegas. Hiperviajes también suma experiencias al incluir como opción excursiones a centros de esquí, bodegas o tours por el día a Viña del Mar y Valparaíso.

Es que Chile parece estar recuperándose como centro de atención turística mundial. Lonely Planet, una de las principales guías de viajes del mundo, lo eligió como el mejor destino en el mundo para 2018 y el propio Papa Francisco lo incluyó en su agenda de viajes del próximo año. De todas formas, según datos del Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de ese país, en el tercer trimestre de este año un 42% de las compras con tarjetas bancarias extranjeras en Chile (débito y crédito) corresponde a la categoría consumo/shopping y el 6,5% restante a supermercados. Así, si bien Chile es una opción atractiva de entretenimiento, nieve y bodegas, se consolida como país de compras.

Uruguay es un 33% más caro que Chile, según datos de FMI

Uruguay es un 33% más caro que Chile, según las canastas implícitas que toma en cuenta el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta brecha se aprecia principalmente en los bienes transables: «En artículos electrónicos, electrodomésticos, autos, vestuario, entre otros, los bienes son significativamente más caros en Uruguay por mayores aranceles (tarifas aduaneras), otros impuestos, costos del Estado y márgenes de comercialización. En artículos electrónicos o autos, Chile es cerca de 40% más barato que Uruguay», dijo el economista Aldo Lema, socio de Vixion Consultores.