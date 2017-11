Jueves eufórico

HORIZONTALES

1) Actor de buena presencia que protagoniza en roles románticos. 5) Vestidura larga y redonda que usaron antiguamente las mujeres. 11) Agarrar, tomar con la maeno. 12) Orilla, del camino, por ejemplo. 13) Número clave de una tarjeta, por ejemplo. 14) Dribbling, finta que hace un jugador para eludir adversarios. 16) Viento templado y húmedo del sudoeste, que trae lluvias. 18) Pasan por alto por negligencia o descuido. 20) Ala de ave desplumada. 21) Todavía. 23) Cerrada, obturada por un muro o tabique. 25) Capital de la República Checa. 27) Cuadrilátero de boxeo. 29) Escuché. 30) De autor desconocido. 31) Dios egipcio. 33) Va de paseo, por ejemplo. 35) Premio cinematográfico. 38) Expo¬sición resumida de un asunto o materia. 41) Sobreviviente de la destrucción de Sodoma. 42) Alero del tejado. 44) Acceso doloroso, localizado en los intestinos. 46) Carrera entre embarcaciones. 48) Matar animales para el consumo. 50) Diosa beocia de los navegantes. 51) Repugnancia. 53) Cabello. 54) Decadentes físicamente, a causa de la edad avanzada. 55) Toma de medicina que se da al enfermo cada vez.



VERTICALES

1) Cerdo que no ha cumplido un año. 2) Cociné al fuego o al horno. 3) Legón, especie de azadón. 4) Hermano de Abraham y padre de 41 Horizontal. 5) Cerio. 6) Natural de Irán. 7) Cabriolé, carruaje antiguo. 8) Recurren a un tribunal superior para revertir un fallo. 9) Expreso de palabra. 10) Provisión de víveres. 12) Filón metálico. 15) Gigantes mitológi¬cos que desafiaron a los dioses del Olimpo. 17) Huesos del antebrazo. 19) Se dice del persona¬je ilustre que da su nombre a un pueblo, institución, etc. 22) LEÓN …, famoso escritor norteamericano autor de Éxodo, QB VII, Mila 18, etc. 24) Arte de formar y enlazar los acordes musicales. 26) Embarcación de vela y remo, la más larga de quilla y que calaba menos agua entre las de vela latina. 28) Playa que sirve de desembar¬cadero. 32) Mañosos, astutos, traicioneros. 34) Antiguo reino de España. 36) Réplicas genéticas de organismos vivos. 37) Príncipe troyano que raptó a Helena y armó flor de lío. 39) Decreto del zar. 40) Duen¬de, geniecillo de la tierra. 43) Leve, poco severo. 45) Instrumento que sirve para inmovilizar automóviles aparcados en zona prohibida. 47) Semejante, pareci¬do. 49) Yerno de Mahoma. 52) Cesio.



Especial para EL PAÍS - por Leonardo Conde



