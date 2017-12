Crucigrama dominical

A) Extienda lo que está junto o amontonado. B) Mineral de color rojo, lustre resinoso y fractura concoidea, combinación muy venenosa de arsénico y azufre. C) Parte mayor de las personas que componen una nación, ciudad o cuerpo. D) Isla del mar Caribe que incluye los países de Haití y Santo Domingo. E) Conjunto de las teclas de un piano u otro instrumento musical. F) Habitante de las zonas próximas al Polo Norte. G) Suceso reciente del que se da noticia.H) Ojos simples de los insectos. I) Renuevo o vástago del olivo. J) Pieza teatral de carácter cómico y de un solo acto, que originalmente se representaba en el entreacto de una comedia. K) PATRICE …, líder independentista congolés, primero en ocupar el cargo de Primer Ministro de su país. Fue asesinado en enero de 1961. L) Cochinilla que todavía mama. M) Acción y efecto de infectar o infectarse. N) Que propende a representarse las cosas de una manera ideal. O) Ciencia o arte de navegar. P) Felpa o terciopelo. Q) Miel virgen. R) Natural del estado mejicano de Nayarit. S) Dificultad, contratiempo o impedimento en un trabajo, negocio o pretensión. T) Flor de una familia de plantas tropicales, muy apreciada en floricultura. U) Eructo. V) Yeso usado para inmovilizar miembros fracturados. W) Cáscara del grano de los cereales desmenuzada por la molienda.



SOLUCIÓN ANTERIOR:

​A) requesón B) síndico C) témpano D) obsequie E) urgencia F) tonelada G) ascenso H) seducen I) urnario J) noveno K) tequila L) ovíparos M) defensa N) escándalo O) forense P) alemán Q) mondase R) inclusa S) ladilla T) insoluble U) América.







“Su oficina, en una esquina del edificio, tenía cuatro ventanas, así que no era un empleado del almacén, aunque daba esa impresión con ese overol marrón con grandes bolsillos llenos de cosas.”



R. STOUT: “Asunto de familia”.



Especial para El País. Nº 1030. Por Leonardo Conde