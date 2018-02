YouTube anuncia consecuencias para creadores que dañen la imagen de la plataforma

Cuando el youtuber Logan Paul publicó en su cuenta de la plataforma un video con lo que parecía ser un cadáver, no sólo los ejecutivos de YouTube levantaron las alertas, sino también quienes utilizan la red social para compartir contenidos menos polémicos y, por otra parte, los auspiciadores.



Es por esto que la filial de Google ha impuesto una nueva política que ha traído más críticas que aplausos.



Se trata de un cambio en las condiciones para permitir la monetización del contenido que se ha puesto mucho más estricta luego de los últimos incidentes que ha debido enfrentar YouTube.



De acuerdo a una publicación de CEO de la plataforma, Susan Wojcicki, algunas conductas de los creadores de contenido han "significado un daño" para toda la comunidad.



La política que actualmente rige en el sitio web ha sido denominada por los propios youtubers con juegos de palabras haciendo referencia a un apocalipsis de avisos o la satanización del proceso en el que ganan dinero con sus videos.



Actualmente YouTube utiliza algoritmos para determinar si el contenido de un video es apto para ser avisado, sin embargo, muchos usuarios denuncian que no es suficiente, ya que la inteligencia artificial a veces se equivoca, marcando como inapropiado videos que no necesariamente lo son.



Ante esto, Wojcicki ha asegurado que están trabajando en un sistema que "lleve las consecuencias debidas a un creador que haga algo que signifique un daño para nuestra comunidad como conjunto", junto con la futura implementación de "moderadores humanos" que revisen los videos.