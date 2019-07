Yonatan Medina, el primer uruguayo en tomar "licencia paternal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Anthony Medina cumple hoy cuatro meses. Yonatan, su papá, festeja hoy su primer día del padre al mismo tiempo que celebra que fue el primer uruguayo en obtener una "licencia paternal" de tres meses y sus correspondientes tres meses de trabajo a medio horario.

El caso de Yonatan resonó fuerte en Uruguay. La ley (19.212 y 19.161) ampara a las madres trabajadoras del ámbito privado y público con entre 13 y 14 semanas de licencia maternal; por otro lado, otorga a los padres entre 10 y 13 días de licencia por el nacimiento de un hijo. Luego, establece medio horario de trabajo para las madres durante tres meses más.



¿Qué pasa cuando quien se hace cargo de un bebé es un padre y la madre no tiene contacto con el niño? La situación de Yonatan Medina dejó en claro el vacío legal que existe en esta materia y marcó un precedente: luego de rechazar sus reclamos, la Administración Nacional de Puertos (ANP), adonde Medina es funcionario, debió concederle la licencia y devolver el dinero que le descontó por licencia sin goce de sueldo.

La historia.

Anthony nació el 14 de marzo, fruto de una relación casual que Yonatan tuvo con una amiga. “No nos cuidamos y ella quedó embarazada. Ella me planteó la situación y me dijo que quería hacerse un aborto, pero yo me quería hacer cargo y la convencí”.



El embarazo siguió su curso y cuando a la madre del bebé le dieron el alta Yonatan se hizo cargo de su hijo: “Esa misma semana fuimos al centro de mediación para hacer la tenencia”, detalló y desde entonces comenzó un viaje que se convertiría en noticia.



Como empleado público Yonatan tenía derecho a 10 días de licencia por el nacimiento de su hijo y los utilizó. Sin embargo no eran suficientes.

Yonatan Medina disfrutará junto a su hijo su primer día del padre. Foto: Fernando Ponzetto

El flamante padre se presentó ante la ANP para explicar su situación y pese a tener la tenencia y un informe de la pediatra aconsejando que el niño necesitaba estar tres meses con su papá por una cuestión de apego, no le extendieron la licencia. Medina pidió su descanso anual y luego lo extendió con licencia sin goce de sueldo.

La peripecia.

La lucha de Medina por permanecer todo el tiempo necesario con su hijo no culminó con la negativa de la dependencia estatal.



Su primer paso fue acercase a la oficina del Sistema Nacional de Cuidados para buscar asesoramiento. Allí le plantearon que su situación era un “vacío legal” y que un asistente social se comunicaría con él para asesorarlo. Sin embargo, el llamado nunca llegó. “Hacen publicidades con padres e hijos, pero a mí no me dieron ninguna solución”, sentenció.



Pasó por cuatro juzgados, incluida la Suprema Corte de Justicia, adonde no supieron asesorarlo. Finalmente decidió acudir a los canales de televisión para ejercer presión.

En la SCJ no supieron asesorar a Yonatan. Foto: G. Pérez

Fue entonces cuando se puso en contacto con el abogado Daniel Siri. “Mi asesor presentó un recurso de amparo que implicaba tener una respuesta en cuatro días. Sin embargo, el papel estuvo dando vueltas un mes hasta que decidieron pasarlo al juzgado de familia”, contó Medina.



“Antes de tener el fallo tuve que ir al Palacio Legislativo a tocar puertas y mantuve reuniones con diputados de la oposición. Nunca tuve una respuesta del gobierno de turno, un llamado, un sí o un no”, aseguró.



Pese a que la ANP había adelantado al demandante que aceptaría la decisión de la Justicia, cuando el fallo fue a favor del padre la dependencia apeló.



Finalmente, los tres jueces por unanimidad decidieron darle la razón Medina. Sin embargo, en ese momento faltaban muy pocos días para que Anthony cumpliera los tres meses y el trabajador ya debía reintegrarse.



La ANP le devolvió el dinero que le había descontado, así como la licencia anual que había tomado por el nacimiento del niño. Al mismo tiempo, cuando Medina comenzó a trabajar otra vez lo hizo con medio horario al igual que las madres que dan a luz.

Primeros meses.

Los primeros meses de Yonatan y Anthony, como los de cualquier familia con un recién nacido, no fueron sencillos. Implicó esfuerzo y sacrificio.



“Al principio fue un poco difícil. Cada dos horas, más o menos, tenía que darle el complemento. Tuve que adaptarme”.



Para el papá la vida con Anthony “es una experiencia única”.



“Te sale del corazón. Los primeros días tenés miedo que se vaya a lastimar, tenés miedo por el cordón, que se le caiga; después esperar para darle el primer baño y ahora me preocupo si el agua está muy caliente”, confesó.



Mientras el empleado público tiene su medio horario, pasa el mayor tiempo que tiene con su hijo: “Él está todo el día conmigo”, enfatizó y explicó que cuando se va a trabajar deja al niño a cargo de su hermana. El traslado y las horas de trabajo son unas cinco o seis horas del día.



Luego de que pasen los seis meses, Medina evalúa enviar al niño a la guardería con la que cuentan los funcionarios del puerto. No es gratis, aclaró, serían al menos $15.000 por mes.

No bajar los brazos ante difícil situación Yonatan Medina sabe que quizás no está solo en esta lucha y que su caso podría beneficiar a otros padres o tutores en el futuro. Por esa razón decidió enviar un mensaje a quienes están atravesando una situación parecida a la suya: “El único mensaje que le quiero dar a los padres que están en la misma situación que yo es que no bajen los brazos”, enfatizó.



Medina manifestó que durante los meses que luchó para poder estar junto a su hijo llegó a sentirse agotado. “Cansa que te digan que no. Que no te pertenece. Te cerrarán las puertas, pero mi consejo es que no bajen los brazos, que sigan luchando”, indicó.



Medina destacó que se habla de los derechos del niño y se olvidan que su situación también está vinculada con los ellos.



“El 9 de mayo en el Palacio Legislativo yo estaba peleando por mis derechos y los de mi hijo”, aseguró.



Medina dijo que espera que el trabajo que realiza su abogado con algunos legisladores dé frutos y las leyes sean modificadas para que casos como el de él estén amparados.



“Estamos hablando de un bebé que necesita de la presencia de ambos padres para desarrollarse. Por eso le pido a los que están peleando no bajen los brazos, porque vale la pena”, concluyó.

Proyecto busca modificar la ley.

A raíz de la situación de Yonatan y Anthony Medina, su abogado Daniel Siri se encuentra trabajando junto a distintos legisladores de la oposición en un proyecto de ley para presentar en el próximo período de gobierno para asimilar la licencia paternal a la licencia maternal.



“El objetivo es que toda persona que tenga un menor a cargo, sea madre, padre o tutor, tenga un marco regulatorio que lo ampare”, explicó el abogado.



Además, indicó que el objetivo es unificar los criterios para el sector público y privado en este particular.



En el caso de los padres, lo que busca este cambio en la legislación es asimilarla a la de las madres y además conseguir un subsidio económico también para el padre. “Estamos hablando de los derechos de que los niños tengan a ambos padres de licencia tras el nacimiento. Es un derecho para esos bebés”, enfatizó.



Respecto al subsidio económico indicó que corre por otra vía por tratarse de un tema presupuestal e iría con el Poder Ejecutivo.