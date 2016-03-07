Vacuna contra el zika estaría lista para septiembre de este año

Estados Unidos anunció que tendrá lista una vacuna contra el zika para probar su seguridad a mediados de 2016.



Una vacuna contra el virus zika, que afecta más de 30 países en América, estaría lista para sus pruebas de seguridad para setiembre, anunció el director de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, según sus siglas en ingles) de Estados Unidos, Anthony Fauci.

"La vamos a tener lista para probarla en humanos (no para su distribución) pero al evaluarla para conocer si es segura y si induce respuesta, podemos predecir si protegerá. Esto es lo que se conoce como fase I, que creo que se iniciará a finales de verano o comienzos del otoño", dijo al diario español El Mund.

De este modo, los NIH se adelantaría a la farmacéutica Sanofi, que comunicó que los estudios clínicos de su vacuna comenzaría en 2017. Esta empresa ya cuenta con aprobación de su vacuna contra el dengue, que es transmitida por el mismo mosquito que el zika.

Otras dos vacunas que están en proceso de desarrollo es la de Bharat Biotech, una compañía india con sede en Hyderabad, y la de la farmacéutica estadounidense Inovio.

Fauci dijo que la vacuna estará dirigida especialmente a mujeres embarazadas, debido a la "fuerte sospecha" de que el virus causaría microcefalia, una malformaicón del cerebro, durante la gestación.

El experto adelantó que, si todo va bien en la fase I de la vacuna, se prevé que se tendrá lista para ser distribuida ampliamente hasta 2018.

Hoy la Organización Mundial de la Salud ha convocado a una reunión de emergencia para analizar los nuevos estudios que han logrado relacionar el virus con esta enfermedad.

Un estudio del Instituto Johns Hopkins publicado en la revista Cell Stem Cell ha comprobado, mediante un análisis de células madre humanas cultivadas en el laboratorio, cómo el virus infecta selectivamente a las células que forman parte de la corteza cerebral, haciéndolas más propensas a morir y con menos capacidad para dividirse y producir nuevas neuronas.

"Ahora que sabemos que las células progenitoras neurales corticales son vulnerables, probablemente pueden usarse también para detectar rápidamente posibles nuevas terapias con eficacia", señaló Hongjun Son, profesor de Neurología y Neurociencia en el Instituto de Ingeniería Celular de la Universidad de Florida, Estados Unidos y autor del estudio en un comunicado.

Según explicó Faucim el mundo ya ha estado en una situación similar a principios de la década de 1960, cuando la rubeola estaba causando unos 20.000 casos de defectos en recién nacidos, tras haber sufrido sus madres una infección por este virus.

Por ello, según la experiencia médica, espera que con la vacuna se pueda frenar la cantidad de malformaciones en niños .

El avance del virus en 33 países de América Latina ha generado que autoridades de los países afectados comiencen campañas intensas de fumigación contra el mosquito que transmite el zika, la única manera con que se cuenta para frenar su avance.

La Unión Europea ha destinas 10 millones de euros (más de 11 millones de dólares) para frenar estudiar el virus y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha pedido al Congreso una partida de 1.800 millones de dólares para frenar el avance de la enfermedad.

Por su parte, Google ha donado un millón de dólares a Unicef para enfocar los esfuerzos en el estudio de la microcefalia y ha creado un equipo multidisciplinario para elaborar un mapa del zika que permita predecir futuro brotes.

Se analizó la presencia de dengue, zika o chikungunya en 235 pacientes. Foto: Reuters

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