Tres opciones de cabalgatas de verano: una actividad para toda la familia

En tiempos de pandemia, los uruguayos redescubrieron el turismo en su país y las experiencias que el interior tiene para ofrecer. Por esa razón, muchos se animan a probar las actividades ecuestres, especialmente cuando el clima es cálido.

Tres emprendimientos ubicados en Maldonado y Rocha aprovechan el interés por el turismo interno y ofrecen aventuras diferentes a lomo de un caballo.

Nómade

Experiencia Nómade es un emprendimiento familiar ubicado en el balneario Las Flores –en las afueras de Piriápolis– que ofrece cabalgatas de lunes a domingo.

“Salimos todos los días con previo aviso del día anterior, ya que traemos los caballos del campo”, explicó a El País, Ruth Lachowitz.

La entrenadora ecuestre detalló que las cabalgatas se hacen temprano por la mañana o después de las 17:30 horas para evitar los momentos de más sol del día. Además, se espera a los turistas con un desayuno o merienda casera para disfrutar de la jornada completa.

“Las cabalgatas cuestan $ 1.500 por persona, duran aproximadamente dos horas y las pueden hacer cualquier persona; nuestros caballos son muy buenos”, destacó.

Aunque, explicó que, por tratarse de un paseo largo, lo recomiendan para niños mayores de 10 años, especialmente si no tienen experiencia previa.

Por el momento, Experiencia Nómade organiza cabalgatas para familias, parejas o amigos para preservar la salud del equipo y de los visitantes.

“Quienes nos visitan buscan romper con la rutina, desenchufarse, dejar de lado el celular y conectar con la naturaleza”, comentó. Y agregó que es un paseo muy agradable.

Haras Godiva

Ubicado a pocos kilómetros de José Ignacio, el Haras Godiva es un club ecuestre que ofrece desde clases de equitación hasta cabalgatas guiadas para todas las edades.

“Las cabalgatas duran alrededor de una hora y media por un camino vecinal hasta llegar a la playa de José Ignacio”, explicó Paulina Morales.

El recorrido termina con una merienda compartida que forma parte de la experiencia ecuestre. De acuerdo con Morales, las cabalgatas están destinadas a todas las edades.

“Si el niño tiene experiencia a partir de los 8 años puede ir solo, sino de los 10 años. Además, damos clases de equitación en el Haras para los más chicos”, añadió.

Uno de los diferenciales de Godiva es el servicio de cabalgatas a la luz de la luna.

“Una vez al mes, los días de luna llena organizamos una cabalgata nocturna en la que salimos al atardecer para ver salir la luna en la playa de José Ignacio”, detalló.

La distancia que recorren las cabalgatas de Godiva es de unos 14 kilómetros y los recorridos duran hasta tres horas.

Los precios van a partir de los US$ 90 para los adultos y US$ 50 para niños menores de 12 años.

Huellas cabalgatas

María Inés Rovella y el equipo de Huellas trabajan organizando paseos a caballo en Uruguay desde hace 13 años. “Tenemos tres puntos desde los que salimos: Las Flores (Maldonado) desde donde recorremos los Pozos Azules; India Muerta (Rocha) y a pedido del cliente hacemos recorridas por las costas de Rocha”, explicó Rovella.

A partir del mes de febrero –si la pandemia por COVID-19 lo permite– Huellas Cabalgatas tendrá en agenda las Galopeadas de Verano, cabalgatas de duración más corta (de dos o tres horas) y destinadas a toda la familia, que terminan con una guitarreada o comidas que saldrán del balneario Las Flores; mientras que para jinetes más avanzados organizarán una cabalgata desde India Muerta en la que con grupos reducidos participarán de una jornada de corrección de fallas de los caballos y corrección de la monta, que culminará con un paseo por el campo.

¿Campo o playa? Dos experiencias muy diferentes

María Inés Rovella, de Huellas Cabalgatas, empresa que organiza este tipo de actividad desde hace 13 años, aseguró que andar a caballo por el campo y en la playa ofrece sensaciones diferentes. No obstante, su emprendimiento trabaja con los dos tipos de actividad. “A mí me gusta más el campo porque es otro tipo de contacto en la naturaleza: es la conexión con el caballo y la naturaleza que es muy armónico”, señaló a El País.



La agrónoma agregó que la experiencia de campo tiene que ver más con la tradición y el contacto con el animal.



En tanto, destacó que cabalgar por la costa es completamente diferente a las cabalgatas tradicionales y que por eso despierta interés entre los visitantes. “En la playa todo es más suave; los caballos se cansan más, entonces no es tanto como para galopar. Además, el paisaje es más monótono y eso transmite una sensación diferente” para el jinete, agregó a El País.



