Tiró pescado por la ventana y los vecinos le dejaron una explosiva nota que se volvió viral

La convivencia entre vecinos puede tener momentos de alta tensión. Compartir los lugares comunes, en ocasiones, se convierte en el mayor foco de los conflictos en los edificios. Actualmente, las redes sociales se hacen eco de fervientes discusiones que suceden en el interior de las propiedades horizontales. En este caso, un llamativo cartel de la administración se volvió viral en internet tras hacer un inesperado pedido: no tirar pescado por la ventana.

“El pescado que les sobra no se tira por la ventana. Se lo hemos guardado en su buzón, no fuera a ser que se les cayera inexplicablemente”, se puede leer en la nota escrita en computadora, dirigida a “los inquilinos del piso 7″, puntualmente al departamento 13, de una torre de la localidad de Castellón, en España, según compartió el usuario de Twitter @LiosdeVecinos, que se dedica a difundir este tipo de llamativas situaciones.



Como si fuera poco, ese no fue el único reclamo que recibieron estos inquilinos, ya que pareciera ser que le dan diversos usos a sus ventanas. Los vecinos pidieron que tampoco arrojen cigarrillos, e hicieron la aclaración de que los tiran cuando aún están prendidos, lo que podría causar un incendio o afectar a la integridad física de otra persona.

La lista de reproches a los vecinos no es corta. Ya que también los autores de la nota expusieron que la comunicación de estos inquilinos es a través de gritos, lo que afecta a la tranquilidad de las demás personas. Por último, se mencionó la suciedad como otro factor desagradable de estos inquilinos que molesta a sus vecinos. “Antes de su llegada no había escupitajos en el ascensor ni en otras zonas comunes. Tampoco meadas de perro sin limpiar”, reclamaron, y sumaron el dato de la tierra que se lanza desde el balcón de esa propiedad.



“El premio al ‘vecino del año’ tiene un candidato fuerte en Castellón”, ironizaron en la cuenta de Twitter al compartir el extenso cartel en el que se deja expuestos a estos inquilinos que serían causantes del malestar general que se vive en aquel edificio. Por supuesto, que estas palabras se viralizaron y los usuarios dejaron sus comentarios llenos de indignación. “Esta gente no está hecha para vivir en la civilización. Hay que echarlos al campo o mejor, a la sabana a que se lo coman los leones”, fue una de las frases más fuertes que escribieron.



Por otra parte, otro gran número de usuarios indicaron que hay culturas que tienen otras costumbres diferentes y que este podría haber sido la situación que aqueja a estos vecinos. Sin embargo, esto causó un gran debate en la publicación, ya que se plantearon las reglas básicas de convivencia, un punto fundamental al momento de mudarse a un edificio.



Hasta el momento, las personas que habitan aquel departamento señalado no publicaron ningún mensaje para defenderse de las acusaciones que les hicieron. Lo que quedó expuesto es que sus vecinos se hartaron de sus actitudes y se animaron a exponerlo a través de una explosiva nota.