Teletón 2019: una nueva maratón llena de emociones y esperanza

Cada rincón del país se movilizó por una causa, porque “juntos llegamos más lejos”. Ese es el resumen de las últimas horas y una frase que se repitió a lo largo de la edición número 17 de Teletón, la maratón televisiva que recauda fondos para la Fundación Teletón. El objetivo era superar los $ 112.826.654 recaudados durante la edición anterior.



La maratón estuvo en marcha desde la noche del viernes hasta la de ayer sábado por los canales de aire 4, 5, 10, 12 y La Red, y por internet a través de Vera+. Además, canales y radios locales de todo el país siguieron la transmisión durante los diferentes momentos de una programación que dura un total de 25 horas.

Teletón 2019. Foto: Teletón

El gran cierre fue en el teatro Movie, que se vistió todo de rojo y recibió las familias que se vinculan o han sido atendidas por la fundación. La conducción en este último tramo de la noche estuvo a cargo de Maximiliano de la Cruz, Luis Alberto Carballo y Marcel Keoroglian.



En la nochecita del sábado los niños siguieron siendo los protagonistas, tanto los que subieron al escenario y contaron sus historias, como los que desde sus butacas agitaban los globos y carteles con mensajes de esperanza y agradecimiento. Bailando, siempre bailando y con una sonrisa. En el teatro y durante toda la jornada en diferentes lugares se realizaron shows musicales a cargo de artistas como Chacho Ramos, Braulio Assanelli, Dame 5, El Reja, Mala Tuya, Los Fatales, La Trasnochada y Manumi, entre otros.

Historias de superación que emocionan.

Una de las historias que compartió la fundación durante el cierre de la jornada en el teatro fue la de Andrea, una niña que tiene una parálisis cerebral que le afecta el movimiento de las piernas. Se desplaza con un andador y su familia contó emocionada cómo esta pequeña logró movilizar a toda una comunidad. Viven en Tala, departamento de Canelones, y gracias a ella se han logrado muchas cosas, como por ejemplo la colocación de una rampa en la escuela a la que asiste y más accesibilidad en todo el barrio.



Para dar cuenta de ellos Andrea no subió al escenario solo con su padre y su madre, sino que lo hizo acompañada de más de una decena de personas, entre ellas vecinos, una profesora, familiares y amigos.

Teletón 2019. Andrea , su familia y amigos. Foto: Teletón

Pero a lo largo de la maratón las historias fueron muchas, las emociones aún más y los motivos para colaborar no se quedaron atrás: otro de los relatos conmovedores fue el de la familia de Bruno. El niño debió transitar un proceso de rehabilitación ya que nació con una parálisis cerebral que le impedía sostenerse parado. En Teletón “me ayudaron a corregir cómo agarrar el tenedor y el cuchillo, porque no los podía agarrar bien”, contó el propio Bruno.

De a poco comenzó a integrarse, a salir con amigos al parque y “poder ser uno más de la sociedad”, como dijo su mamá. Y también ella dijo algo que seguro hizo caer lágrimas en más de una persona: “Siento un gran orgullo del ser humano que él es. Si la vida no nos hubiera planteado esta situación no seríamos tan unidos. Él me dice, ´¿quisieras tener un hijo diferente?´, y la respuesta es no, porque yo tengo el hijo que yo quiero tener”.

Teletón 2019. Foto: Teletón

“Cómo decirte que es de a poquito lo de crecer, que no es competencia, que no existe ganar o perder. Cómo hacerte entender que tengo confianza en la raza y ahí tenés la razón de este canto: echarle aire a ese fuego. Y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón, para que alumbre la mente y fortalezca la sabiduría en tu interior”. Esa es la letra de la canción de la edición 2019 de Teletón y mirando a los ojos a los protagonistas cualquiera que no quiera mirar para el costado va a entender todo.



El 16% de los uruguayos tiene algún tipo de discapacidad. Solo tres de cada diez niños con discapacidad avanzan más allá de 6° año de escuela.



“Tenemos que abrir los ojos”, dijo una de las niñas en un video que se proyectó en la pantalla gigante del teatro. “Hay que cambiar esta realidad”, agregó otra de las protagonistas.