Star Wars para la comunidad: Uruguay tiene su legión de fanáticos de la saga

Desde el estreno de la primera película en 1977, Star Wars - Episodio IV: una nueva esperanza, los fanáticos de la saga de ciencia ficción no han parado de crecer. Esto, sumado a que la historia se retomó varias veces desde el inicio de la producción, hacen que el fanatismo sea transgeneracional.

“Al igual que la Rebelión en las películas de Star Wars, una alianza de rebeldes apareció por primera vez a mediados de 1999; gracias a un puñado de personas valientes que respondieron al surgimiento de la 501 y quisieron celebrar a los héroes de la saga Star Wars”, explica la web de la Legión Rebelde original.



En el año 2000, la Legión Rebelde fue fundada por Tony Troxell, Richard Fairbrother, Doug Fesko y Ed O’Connell. Las primeras bases estuvieron en Brasil, Canadá y Estados Unidos. Para 2001, la cantidad de miembros que tenía la legión creció exponencialmente y se extendió a lo largo y ancho del mundo.

Carrie Fisher junto a Mark Hamill y Harrison Ford en Star Wars. Foto: 20th Century Fox.

El movimiento tardó en llegar a Uruguay, pero desde el 2017 tiene su propia organización oficial de fanáticos: Antares Outpost. Con ella no solo celebran su fanatismo por la saga, sino que realizan diversas acciones sociales como hacen los “buenos” del universo de Star Wars y preparan un evento para alegrar a los niños internados en el Pereira Rossell el próximo Día del Niño.



“La primera Legión Rebelde es una organización que surgió en Estados Unidos. Eran fanáticos de Star Wars que usaban trajes que replicaban los de la película”, contó Karina Nicolich, una de las fundadoras de la organización local, quien además se transforma en una maestra Jedi.



Uno de los puntos más atractivos de esta organización sin fines de lucro radica en que tiene el objetivo fundamental de ayudar a las comunidades.

“El servicio a la comunidad es el pilar fundamental de la Legión Rebelde; de hecho, en Estados Unidos se hacen grandes campañas de recolección de fondos”, señaló.



Hoy la organización en Uruguay cuenta con siete miembros: los cinco fundadores, Marcel Sirer, Victoria de Lima, Rodrigo Petracca, Danilo Larzonei y Karina Nicolich; y dos nuevos integrantes, Gustavo Puyol y Facundo Tourrielles.

La historia de los Jedi uruguayos

El origen de Antares Outpost se remonta a años antes de su fundación en 2017. Fue un viaje a Buenos Aires de Marcel Sirer en el que comenzó el vínculo con la Legión Rebelde internacional.



“Marcel se hizo su primer traje de piloto y en un evento de Argentina conoció a los miembros de la legión de ese país que formaron la base Cruz del Sur”, narró Karina a El País.



Y añadió: “Durante algunos años Marcel formó parte de la Legión Rebelde en Argentina.En 2017 nos convenció a mi esposo, a mí, a Victoria y Rodrigo para llegar a los cinco miembros que necesitábamos para tener nuestra propia base. Nos hicimos los trajes y empezamos siendo miembros de la base argentina y luego fundamos el Antares Outpost ”, contó Karina.



Si bien actualmente son siete miembros, Karina espera que el impulso de las nuevas películas favorezca para que más jóvenes se animen a sumarse a Antares. Los que más se acercan a ellos en los eventos son los más pequeños y los más grandes de la familia, quienes llevan a sus hijos a tomarse fotos junto a ellos.



Originalmente el Antares Outpost tenía reuniones semanales; sin embargo, las agendas de sus miembros, problemas de salud e incluso el desempleo afectó a los miembros y ya no se reúnen tanto, pero siguen conectados para trabajar.

“Este años venimos flojos con las reuniones, pero antes nos reuníamos a pensar acciones. Además, nos juntábamos a practicar. Quienes tenemos los sables de luz en nuestros trajes aprovechábamos para hacer cosas más vistosas en las exhibiciones (en particular, para niños)”, aseguró.

Misión solidaria

Parte de la misión de los legionarios es ayudar a sus comunidades. “Dentro de los lineamientos para pertenecer a esta organización, uno de los pilares principales es ser una organización sin fines de lucro y por eso se basa en la voluntad y hacerlo a pulmón”, subrayó.



La solidaridad es parte de los valores de los “buenos” del universo de Star Wars. Si bien en Uruguay la organización no es muy grande, eso no impide que sus miembros se animen a realizar acciones de impacto social. Por esa razón, Karina y sus compañeros se acercaron al Hospital de niños Pereira Rossel así como a centros CAIF.



Sobre su experiencia en el hospital infantil, la maestra Jedi explicó: “Al principio hicimos actividades en el hall, algo bien chiquitito con los pacientes ambulatorios; algún festejo para Navidad. Después, cuando fueron confiando un poquito más en nosotros, nos dieron la posibilidad de ir a visitar a los niños que están internados y eso fue una experiencia única”.



Para entretener mejor a los niños, los legionarios cuentan con el apoyo de amigos que aún no han pasado por el proceso de homologación de los trajes.



Con motivo del Día del Niño que se celebrará el domingo 18 de agosto, Antares Outpost celebrará con los pequeños en una kermesse que organiza el centro hospitalario.

¿Cuáles son los requisitos para formar parte de la Legión Rbelde?

Karina Nicolich detalló las normas para formar parte de la comunidad global de fanáticos de Star Wars.



En primer lugar, los trajes deben ser “exactos” y deben seguir especificaciones muy claras sobre largo, ancho y detalles. “Por ejemplo, en mi caso, que el traje es de una maestra Jedi, tiene dos estolas, una a cada lado, y ambas deben tener cierto ancho, largo y determinados colores. Lo mismo sucede con las botas o los pantalones”, explicó la fanática.



Además, indicó que cuando se trabaja con personajes específicos de la saga, los requerimientos son aún más estrictos: “El pelo tiene que ser semejante, la apariencia de la persona que va a ejecutar ese personaje tiene que parecerse al actor de la película y los materiales tienen que ser determinados”, agregó.

Ser un “bueno” de Star Wars tiene, además, otros lineamientos: “Cuando participamos de eventos debemos tener un estricto código de funcionamiento: no se pueden tomar bebidas alcohólicas si estamos con el traje puesto; tener cuidado al tratar con niños; la organización repudia todo acto de discriminación o agresiones a las personas por ser diferentes”, aseguró.



Según Karina, los estándares existen para que cualquier miembro de la Legión Rebelde en cualquier parte del mundo brinde una experiencia de participación grata.



“Muchas veces cuando vamos al Pereira o a un Caif tratamos con niños que tienen dificultades en sus entornos y nuestro objetivo es brindarles algo que los saque de esa realidad. Además, buscamos estar seguros que quienes estamos ahí tenemos un norte fijo. Todos esos lineamientos apuntan a que para todos sea una experiencia linda y positiva”, concluyó.

¿Cómo es el proceso de homologación de un traje?

Para ser miembro de la Legión Rebelde internacional se debe seguir un proceso de homologación de los trajes.



“Hay un panel de jueces que se basa en las especificaciones que están publicadas en la web de la Rebel para ver que cumplan con todos los requisitos”, indicó Karina Nicolich.



Se deben cargar las imágenes a través de un sitio web para que el jurado internacional defina si cumple con todos los requerimientos: “Si hay algo que corregir, se corrige, y si hay algo para puntualizar se revisa”, sostuvo.



En caso de que el traje siga los lineamientos, se notifica por correo electrónico al aplicante que ahora forma parte de la rebelión.



Además, los solicitantes deben ser mayores de edad y que sus trajes pertenezcan a la Alianza rebelde, la vieja o nueva república, la orden Jedi, Los Naboo, Contrabandistas, Criaturas, Droides y cualquier personaje “bueno”. Trajes del Lado Oscuro, El Imperio o los Sith tienen sus propias organizaciones.