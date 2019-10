La ruta del turismo cannábico en Montevideo está marcada

La regulación del mercado del cannabis en el Uruguay no sólo llama la atención de los locales sino que acapara el interés de extranjeros poco acostumbrados a esta apertura o al fácil acceso a información de calidad sobre el cannabis medicinal y el cáñamo. Este contexto es el que permite que en Montevideo haya hoy al menos tres propuestas de recorridos turísticos con recorridos, perfiles y costos diferentes. Su objetivo es acercar a los turistas a esta temática sin promover el consumo.

Cannabis bus tour

Este tour surge a raíz de ExpoCannabis, evento que tuvo su primera edición en 2014, año en el que se reguló la Ley 19.172 referida a regular la producción, distribución y venta del cannabis. Sus organizadores decidieron ofrecer a los visitantes una experiencia más informativa.



El tour llega a distintos puntos de Montevideo que fueron importantes para el proceso regulatorio: parte de la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva donde funciona la Junta Nacional de Drogas; sigue por la farmacia Antártida, una de las cuatro farmacias montevideanas donde se dispensó por primera vez el cannabis legal de producción estatal el 19 de julio del 2017; continúa por el Palacio Legislativo donde el 13 de diciembre del 2013 se votó la ley y donde se sacó la foto histórica luego de una marcha desde Plaza del Entrevero; y llega hasta el Molino de Pérez donde se realizó la primera marcha de la legalización del cannabis. El tour también pasa por Indajaus, uno de los grow shops más grandes del país y termina en el Museo del Cannabis, el primero de su tipo en la región.

Su organizadora, Mercedes Ponce de León, contó a El País que la farmacia es uno de los puntos que más atrae la atención de los visitantes. Allí pueden ver una de las vías de acceso. Como no está permitido llevarlos a los clubes o a los autocultivos, se los lleva a la farmacia Antártida con un usuario registrado. Con el apoyo de los dueños del local se muestran los paquetes y se explican los procesos de seguridad.



Lo fundamental para los organizadores es dejar claro a los turistas que el proceso regulatorio funciona en paz y que más de 35 mil usuarios están registrados. “El tour no promueve el consumo; simplemente ofrece una plataforma informativa sobre cómo fue el proceso, cómo se vive y cuáles son hoy las consecuencias de eso”, explicó Ponce de León.

El tour, dirigido por un guía capacitado en el tema, sale todos los sábados a las 16 horas y tiene una duración de tres horas. Las entradas se compran a través de TicketUno y tienen un costo de $1.490 (los días de la Expo el costo es de $1990).

Cannabis Tour

Eduardo Rabelino, encargado de Cannabis Tour, explicó que la propuesta surgió porque turistas de otros paseos preguntaban por el tema de la marihuana y decidieron organizar uno específico. Al respecto se les explica que este es un país de leyes de avanzada: matrimonio igualitario, aborto, la ley de las ocho horas, la separación de la iglesia y el Estado y el divorcio.



El recorrido sale de la puerta del Museo del Carnaval y se centra en la Ciudad Vieja. Pasa por un grow shop, por el Correo Uruguayo para que vean dónde hay que matricularse, por la farmacia Tapié y termina en la Catedral de Montevideo.

Una particularidad es que se invita a los turistas con mate con yerba cannábica. Lo que más preguntan es si pueden comprar marihuana y si pueden fumar pero se les explica cómo funciona la regulación. Los turistas quedan sorprendidos por la libertad: les parece extraño ir a un grow shop y comprar cannabis.

El tour retoma la actividad en noviembre, de lunes a viernes a las 15:00 horas. Se requiere de inscripción al teléfono 099 949 931. La visita se hace en español, inglés y portugués. El costo es de $350.

Un recorrido de lujo para brasileños

La tercera opción disponible para realizar un tour cannábico por Montevideo es WeedTour.net. Esta propuesta la llevan adelante tres socios de Brasil que se definen como amantes y aficionados del cannabis y de cómo puede ayudar a la medicina. Antes de desembarcar en Uruguay, lo hicieron en Italia y Canadá, países que regularon el cannabis pero con normas diferentes a las uruguayas.



“Aquí el tema del cannabis para los turistas es un poco más complicado pero logramos una propuesta 100% dentro de la ley y de alta calidad”, sostuvo Dan Novaes, encargado de operaciones de WeedTour.net en nuestro país.



El itinerario de este tour es distinto al de Cannabis Bus Tour y Cannabis Tour, ya que propone conocer Montevideo más allá del cannabis. Además, trabajan exclusivamente con clientes brasileños y no son excursiones grupales (idealmente reciben parejas de entre 25 y 40 años), sino personalizados y se trasladan en autos particulares con chofer y guía.



Su diferencial es la calidad del servicio: proponen exclusividad que va desde vuelos en clase ejecutiva hasta hoteles de lujo y autos lujosos.



Si bien tienen muchos paquetes y los puntos a recorrer pueden variar, el recorrido más simple incluye paradas por los puntos turísticos más reconocidos de la capital: Teatro Solís, Palacio Salvo, Palacio Legislativo, Faro de Punta Carretas, Jardín Japonés, barrio Carrasco, entre otros, con el agregado del Museo del Cannabis. En el trayecto se les relata sobre la regulación. Otro distintivo es que sus clientes conocen a cultivadores reconocidos en Copas Canábicas en Estados Unidos.



Estos tours pueden hacerse de lunes a domingo. El más accesible ronda los US$ 50 y el más costoso, los US$ 1.000.